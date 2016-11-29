Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından fuarda kurulan Türkiye standında yer alan Vodafone, Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi’ni tanıttı.

Vodafone Türkiye, Hazar Havzası ve Kafkaslar Bölgesi’nin en büyük teknoloji buluşması olarak gösterilen 22'nci Azerbaycan Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Fuarı’na (Bakutel 2016) katıldı. Bugün başlayan ve 2 Aralık’a kadar devam edecek olan fuarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında yer alan Vodafone, işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere geliştirdiği Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi’ni tanıttı.

Açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yaptığı Bakutel 2016’nın ilk gününde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye standını gezdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Yarına Hazırım Platformu ve Dijitalleşme Endeksi hakkında Bakan Arslan’a bilgi verdi. Türkiye’de kurumların dijitalleşmesinde önemli rol oynayan Vodafone çözümlerine Bakutel 2016’ya katılan ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

20 yılı aşkın bir süredir bilgi ve iletişim sektörünün uluslararası arenada en önemli buluşma noktalarından biri olan Bakutel 2016’da Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Süel, şunları söyledi: "Vodafone olarak, Dijital Dönüşüm vizyonumuzla, işletmelerin telekomünikasyon ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin ‘dijital iş ortağı’ olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi ile işletmelerin dijital olgunluğunu ölçüyor ve dijital yol haritalarını çiziyoruz. Yarına Hazırım Platformu ile 2,5 yılda toplam 44 bin işletmenin Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayarak ihtiyaçlarını tespit ettik ve dijital yol haritalarını çizdik. Bu süreçte yüzde 48’den yüzde 53’e çıkardığımız Türkiye Dijitalleşme Endeksi’ni yüzde 75’e çıkarmak için çalışıyoruz. Dünyaya örnek olan bu projemizi dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından Bakutel’de tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz".

Temmuz 2014’te sunduğu Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi ile işletmelerin kurumsal çözüm ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek daha etkin çalışmalarını hedefleyen Vodafone, işletmelerin, internet sitesini kullanarak, Vodafone kullanıcısı olsun veya olmasın, hiçbir ücret ödemeden Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayabildiği kaydedildi. Yarına Hazırım Platformu ile bugüne kadar 42 bin küçük ve orta büyüklükte işletmenin yanı sıra 2 bini aşkın büyük işletme Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayarak ihtiyaçlarını tespit ettiği, işletmelerin yanı sıra kamu kurumlarının da dijitalleşmesini hedeflediği bildirildi. Ayrıca, Kamu Dijitalleşme Endeksi ile 180’in üzerinde kamu kurumunun ve belediyenin endeksini de hesapladı.

18 ülkeden 200’ü aşkın firma katılıyor

Bakutel 2016’ya Azerbaycan, Avusturya, Belarus, Hırvatistan, Fransa, İran, İsrail, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve ABD başta olmak üzere 18 ülkeden 200’ü aşkın firmanın katıldığı fuarda; bilgi ve iletişim teknolojisi firmaları, mobil iletişim operatörlerinin, internet sağlayıcılarının, sistem entegratörlerinin ve tanınmış markaların distribütörleri, ilgili alanlarda yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılarak uluslararası iş bağlantılarının kurulmasına imkan veriyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından desteklenen ve fuarın yanı sıra bir dizi konferansa ve foruma da evsahipliği yapan Bakutel 2016’da, bu yıl, 'görme engelli çocuklar için sesli kütüphane', 'dijital müzeler', 'Google Art' gibi projelerle birlikte çeşitli start-up projeler sergileniyor.