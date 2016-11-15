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Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül dönemi ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2016-17 mali yarıyılında servis gelirlerini yüzde 17,5 artırarak son 7 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyüdüğünü açıkladı.

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül dönemi ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

15 Kasım 2016 11:57

Vodafone Türkiye 2016-17 mali yılının Nisan-Eylül dönemi sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artırdı. Son 7 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyüyen Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 2016-17 mali yılının ilk yarısında 4 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin, 2016-17 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla bugüne kadarki en yüksek yarıyıl seviyesi olan 1,1 milyar TL'ye yükseldi.
Açıklamada, Vodafone Türkiye'nin toplam abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon net abone artışı ile rekor seviye olan 22,6 milyona yükseldi. Şirketin faturalı abone sayısı 2016-17 mali yılının ilk yarısında 10,4 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 46'sına ulaştı. Vodafone Red tarifeleri, faturalı abone bazındaki büyümenin lokomotifi oldu.

Vodafone Türkiye'nin abone bazındaki akıllı cihaz penetrasyonu, 2016-17 mali yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 17 puan artışla yüzde 70'lik seviyeye yükseldi. 1 Nisan 2016'da lanse edilen 4.5G'nin etkisiyle Vodafone Türkiye'nin veri gelirleri ilk yarıyılda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde abonelerin toplam veri kullanımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artışla 174 bin terabayta yükseldi.

'Yarına Hazırım Platformu'nu hayata geçiren Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdüğü belirtilerek, kurumsal segment servis gelirlerini 2016-17 mali yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı. Öte yandan Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta hızlı büyümesi de son bir senede 282 bin net abone artışı ile sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 katına çıkarak 465 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise 2016-17 mali yılının ilk yarısında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 arttı. 

Etiketler: vodafone


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