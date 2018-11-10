Vodafone Türkiye sürdürülebilirlik raporuna küresel ödül

Vodafone Türkiye, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Spotlight Ödülleri Global İletişim Yarışması'nda 'Sürdürülebilirlik Raporu' kategorisinde 'Altın Ödül'ün sahibi olurken, En İyi 100 İletişim Çalışması arasında da 15'inci sırada yer aldı. Tüm dünyadan bin 500 başvurunun yarıştığı 2018 Spotlight Ödülleri'nde, 'Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu', ilk izlenim, anlatım, görsel tasarım, üreticilik, mesajların netliği ve algılanan uyumluluk kriterlerine dayanılarak yapılan değerlendirmede 100 üzerinden toplam 98 puan alarak kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

Ödülü değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü kabul edilen telekomünikasyon sektörünün global bir oyuncusu olarak, sürdürülebilirlik konusunda büyük sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Temel iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz sürdürülebilirliği; finansal performansı artırmanın yanında dijital, yenilikçi ürün ve hizmetler aracılığıyla toplum için oluşturulan ölçeklendirici, hızlandırıcı ve dönüştürücü olumlu etkiyi uzun vadeli ve kalıcı kılmak olarak tanımlıyoruz. Geçtiğimiz mali yıldaki çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarımızı ve elde ettiğimiz performansı yayınladığımız 7'nci sürdürülebilirlik raporumuzun iletişim sektörünün önde gelen platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin düzenlediği Spotlight Ödülleri Global İletişim Yarışması'nda Altın Ödül almasından mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak, sürdürülebilir bir gelecek için öncü çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz".

Paydaş iletişiminde şeffaflık

Vodafone Türkiye 7'nci sürdürülebilirlik raporundaki konular, kurumsal önceliklerin yanı sıra kilit paydaşlar olan müşteriler, çalışanlar, düzenleyici kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve toplum dikkate alınarak bir araya getirildi. Raporda, 1 Nisan 2016-31 Mart 2017 mali yılına ait ekonomik, sosyal ve çevresel performans ve uygulamalara ek olarak gelecek dönem hedeflerine de yer veriliyor. Vodafone Türkiye, raporda gelecek hedeflerini tüm paydaşları ile şeffaf bir şekilde paylaşırken, aynı zamanda yıldan yıla performansını da paydaş nezdinde gözlemliyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uyum

GRI Standartları, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesi (UNGC) doğrultusunda hazırlanan Vodafone Türkiye 7'nci sürdürülebilirlik raporu, şirketin Kasım 2015'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (BMKİS) gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı ikinci 'İlerleme Bildirimi' niteliğini taşıyor ve BMKİS'in 10 ilkesine yönelik uygulamaları ve Birleşmiş Milletler'in ana hedeflerine verdiği desteği içeriyor.