Vodafone Türkiye, The Smarties'de ödülleri topladı

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, mobil pazarlama alanında ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi. Yapılan şirket açıklamasına göre Vodafone Türkiye, Mobile Marketing Association (MMA)tarafından düzenlenen The Smarties ödül programında 13 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye'nin iletişim ajansları Mindshare Türkiye, Team Red, C-section, Plasenta veAdcolony Turkey, dünyada mobil pazarlamaya yönelik tek ödül programı olan The MMA Smarties Ödülleri'nde 7'si Türkiye, 6'sı ise EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika)bölgesinde olmak üzere 3 Altın, 6 Gümüş ve 4 Bronz ödül kazandı.

The Smarties'de alınan ödülleri değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, tüm dünyada mobil pazarlamanın zirvesi olarak kabul edilen The Smarties Ödülleri'nden hem Türkiye hem de EMEA bölgesini kapsayan, farklı dal ve kategorilerde 13 ödülle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. The Smarties Ödülleri, inovasyon, oluşturuculuk ve başarıyı ödüllendiren bir platform. Bu programla, mobil pazarlamanın sınırlarını zorlayarak müşterilere erişim ve etkileşim sağlayan ekip ve yeteneklerin öne çıkarılması hedefleniyor. Burada aldığımız bu önemli sonuç, bir mobil iletişim şirketi olarak da sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim ajanslarımızla mobil pazarlama alanında ses getiren işler yapmayı sürdüreceğiz.”

24 kategoride ödül verildi

Türkiye dahil 50 ülkede 850'den fazla üyesiyle faaliyet gösteren MMA'in düzenlediği The Smarties programı, mobil pazarlama alanında sınırları yeniden tanımlayarak müşterilerine erişim ve etkileşim değeri sağlayan ekip ve yetenekleri ödüllendiriyor. Global, bölgesel ve ülke bazında katılıma olanak sağlayan The MMA Smarties Ödülleri'nde bu yıl Pazarlama, Medya ve Teknoloji olmak üzere 3 ana bölüm altında 24 kategoride ödül verildi.

Vodafone Türkiye The MMA Smarties Ödülleri tam listesi

Türkiye / Mobil Yerli / FreeZone Vadi Benim / Bronz

Türkiye / Lokasyon Tabanlı / Vodafone 39. İstanbul Maratonu / Bronz

EMEA / Marka Farkındalığı / Vodafone Reklamı (Hack) Geç / Bronz

EMEA / Lokasyon Tabanlı / Vodafone - Foursquare'de Daha Fazla Eğlen / Bronz

Türkiye / Çapraz Medya / Vodafone Fi Sponsorluğu - Can Manay / Altın

Türkiye / Mobil Sosyal / Vodafone IoT Akıllı Saat / Altın

EMEA / Mobil Yerli / FreeZone Vadi Benim / Altın

Türkiye / Ürün/Servis Lansmanı / Vodafone Red Fi Sponsorluğu / Gümüş

Türkiye / Mobil Sosyal / Vodafone Red - İzlemek İçin Retweet'le / Gümüş

Türkiye / VR/AR / FreeZone Data Avcıları / Gümüş

EMEA / Ürün/Servis Lansmanı / Vodafone Red Fi Sponsorluğu / Gümüş

EMEA / Çapraz Medya / Vodafone Fi Sponsorluğu - Can Manay / Gümüş

EMEA / VR/AR / FreeZone Data Avcıları / Gümüş