Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre,Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, ana lojistik merkezinin yönetilmesi konusunda birlikte çalıştığı DHL Supply Chain ile yeni bir projeye daha imza attı. Buna göre, Vodafone Türkiye’nin ülke genelindeki lojistik ağının organizasyonu 3 yıl süreyle DHL Supply Chain tarafından yönetilecek.

İlk etapta 10 ilde devreye alınacak

DHL Supply Chain ve Vodafone Türkiye arasındaki tedarik zinciri ortaklığının bir adım ileri taşındığı yeni anlaşmaya göre, DHL Supply Chain, Vodafone Türkiye’nin ülke genelindeki 18 bölge lojistik deposunun ilk etapta 10 adedinde Vodafone ürünlerinin ilgili bölgelere ulaştırılmasını sağlayacak. Böylece, halihazırda Vodafone Türkiye’nin DHL Supply Chain tarafından yönetilen Gebze’deki ana lojistik deposundan sevk edilen ve DHL’in Ulusal Dağıtım Ağı ile taşınan ürünler, yeni sözleşmeyle Türkiye’nin 10 ilindeki DHL Supply Chain Bölge Depoları’na teslim edilecek. Vodafone Türkiye operasyonları için dedike alan ve personel de ayrılacak olan bu merkezlerde, ürünlerin mal kabulü, sisteme tanıtılması ve depolanması gerçekleştirilecek. Bu sayede, ürünlerin envanterinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, izlenebilirliğinin artırılması ve lojistik operasyonlarının daha hızlı ve yalın şekilde ilerlemesi mümkün olacak. Yeni işbirliği kapsamında sunulacak hizmetlerin ilk etapta açık ve kapalı olmak üzere toplam 11 bin metrekarelik alanda verilmesi planlanıyor.

DHL Supply Chain, bünyesindeki aktarma merkezlerinde dağıtım hizmeti verdiği müşterilerinin konsolide operasyonları nedeniyle Vodafone Türkiye’ye önemli maliyet avantajı sunacak. Diğer yandan, dedike alan ve yetiştirilmiş personel kullanımının getirdiği avantajla operasyon verimliliği de sağlanacak. Halihazırda şebeke, SIM, kontör kart ve promosyon malzemelerinin lojistik operasyonlarının yönetildiği DHL Tedarik Zinciri Gebze Tesisi’nde Vodafone Türkiye’nin cihaz test ve onarım birimleri de yer alıyor.