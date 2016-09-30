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Vodafone Türkiye'den iPhone 7 açıklaması

Vodafone Türkiye, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini 7 Ekim itibariyle Vodafon’un internet sitesi üzerinden ön satışa sunacağını açıkladı.

Vodafone Türkiyeden iPhone 7 açıklaması

30 Eylül 2016 19:18

Vodafone Türkiye, iPhone ailesinin en yeni üyeleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini 7 Ekim itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ön satışa sunacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, gelişmiş kamera sistemi, uzun pil ömrü, suya ve toza dayanıklılığı ile dikkat çeken, şimdiye kadar sunulan en üstün teknolojiye sahip yeni iPhone akıllı telefonlarının satışına ise 14 Ekim itibariyle başlayacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada, Vodafone avantajlarıyla ön satış ve iPhone hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen kişilerin kurumun internet sitesini ziyaret edebilecekleri bildirildi. 

Etiketler: iPhone 7, vodafone


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