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Vodafone Türkiye’nin yeni yönetim kurulu belirlendi

Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin (A.Ş) yeni yönetim kurulu belirlendi.

Vodafone Türkiyenin yeni yönetim kurulu belirlendi

05 Ekim 2016 10:55

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin son yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’ndaki seçime göre, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray, Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Vodafone Türkiye’de 2006 yılından bu yana Hukuk, Sözleşmeler ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Selçuk Karaçay, yeni dönemde yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. 18 yıldır Vodafone’da çalışan ve 19 Eylül 2016 itibariyle Vodafone Türkiye CEO’su olarak görevine başlayan Colman Deegan ise, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 24 yıldır Vodafone’da çalışan Vodafone Grubu AMAP Bölgesi Finans Direktörü olan John Otty ile 13 yıldır Vodafone’da çalışan Vodafone Grubu AMAP Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gianluca Ventura da yeni Yönetim Kurulu'na seçilen diğer isimler oldu.

Vodafone Türkiye’nin gelecek dönemine liderlik edecek yeni Yönetim Kurulu'nun güçlü ve deneyimli bir kadrodan oluştuğunun ve uluslararası ile yerel tecrübe sentezini çok iyi yapacak birikime sahip olduğunun altını çizen Timuray, bu sayede Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na daha da güçlü bir destek sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Kısa bir süre önce Ankara’da Sayın Başbakanımızla bir araya gelen Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao’nun da belirttiği gibi, Vodafone’un Türkiye pazarına olan güven ve bağlılığı sürüyor. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve buradaki varlığımızı uzun soluklu olarak değerlendiriyoruz. Türkiye pazarına yönelik yatırımlarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz. Vodafone Türkiye’nin başarılı performansını yeni Yönetim Kurulu'muzun desteği ve katkısı ile yeni dönemde daha da yükselteceğimize inanıyorum.”

Etiketler: belirlendi, Serpil Timuray, Vodafone Türkiye, yeni yönetim kurulu


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