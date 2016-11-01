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Vodafone ve Huawei’den 'Teknoloji şehri' projesinde ilk canlı test

Vodafone ve Huawei'nin dünya çapında başlattığı "TechCity" (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında seçilen İstanbul’da canlı akıllı park çözümü ilk kez test edildi.

Vodafone ve Huaweiden Teknoloji şehri projesinde ilk canlı test

01 Kasım 2016 14:50

'Teknoloji Şehri İstanbul' (TechCity) projesi kapsamında ilk pilot uygulama,Dar Bantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildi. Dar Bantta Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı “Yarına Hazır Park Çözümleri”ni ilk olarak Mart ayında Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde tanıtan Vodafone, bu çözümlerin ilk canlı testini de İstanbul’da gerçekleştirdi. Vodafone ve Huawei işbirliğiyle yapılan test için asfalt altına sensör yerleştirilerek park halindeki arabanın bilgisi başarıyla takip edildi. Test sonucunda akıllı telefon uygulamasıyla park yerinin boş ya da dolu olduğu bilgisini uzaktan izlemek mümkün oldu.

"İstanbul diğer şehirlere örnek olacak"
Türkiye’de ilk kez canlı olarak uygulanan Akıllı Park Sistemi’ni değerlendiren Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları söyledi: “Vodafone olarak, tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerinin gelişimine öncülük ediyoruz. Huawei ile global çapta başlattığımız Teknoloji Şehirleri projesi kapsamında Madrid’den sonra İstanbul’u örnek olarak belirlemiştik. 5G teknolojisine geçişte kritik bir adım olan Dar Bantta Nesnelerin İnterneti teknolojisinin geliştirilmesinde Türkiye ve dünyada önemli rol oynuyoruz. İlk olarak Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde Türkiye ile kez tanıştırdığımız bu teknolojiyi İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz canlı araç testiyle İstanbul’un park sorununu rahatlatmaya yönelik ilk adımı attık. Dar Bantta Nesnelerin İnterneti, uzun erimli mobil bağlantıya ve düşük enerji tüketimine ihtiyaç duyan nesneler için uzun pil ömrü ve geniş kapsama alanı sunan, düşük maliyetli bir LPWA (Low Power Wide Area - Düşük Enerjili Geniş Alan) teknolojisi olarak tanımlanıyor. Vodafone olarak, ilerleyen zamanlarda Dar Bantta Nesnelerin İnterneti hizmetlerini sanayi sektörü için elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunması, aydınlatma, demirbaş takibi, tarımda ve her türlü sensör izleme gibi faaliyet alanlarında Türkiye pazarına sunacağız. Sadece Teknoloji Şehri olarak seçtiğimiz İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda yeni nesil iletişim teknolojilerindeki global deneyimimizi de Türkiye pazarına sunmaya devam edeceğiz”. 


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