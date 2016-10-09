Vodafone, otomotiv sektöründeki 47 markayı temsil eden Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ile işbirliği için dijitalleşme toplantısında bir araya geldi. Vodafone Arena’da gerçekleştirilen toplantı kapsamında Vodafone’un Nesnelerin İnterneti (loT) ve makineler arası İletişim (M2M) çözümleriyle donatılan internet bağlantılı araç da ilk kez tanıtıldı.

Vodafone Grubu Otomotiv Bölüm Başkanı Gion Baker’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Vodafone’un otomotiv sektörüne yönelik çözümleri paylaşılırken, Vodafone Grubu’nun otomotiv alanındaki küresel çalışmaları ve Türkiye’de sunduğu M2M çözümleri de anlatıldı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ve ODD Genel Kurul Üyelerinin de bulunduğu toplantı kapsamında otomotiv sektörünün geleceği ve ihtiyaçları, dijitalleşme ile yeni proje işbirlikleri üzerinde duruldu.

Otomotiv sektörü ve Vodafone’un global çapta sunduğu çözümlerle ilgili değerlendirmede bulunan Vodafone Grubu Otomotiv Bölüm Başkanı Gion Baker, “Otomotiv sektörü, gerek sürücüsüz ve elektrikli araçlarla gerekse de internet bağlantılı araçlarla heyecan verici bir dönüşümden geçiyor. Bununla birlikte global trendlerin eğilimine rağmen, bölgesel ve yerel pazarlardaki ilerlemelerle sektörde yeni uygulamaların da önü açılmaya devam ediyor. Vodafone Grubu olarak, otomotiv sektörü için hali hazırda dünyanın birçok bölgesinde daha fazla aracı ağa bağlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yerli sanayiyi ve üreticiyi destekleyen, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına çözüm üretme odaklı bir stratejiyle hareket eden Vodafone Türkiye, mükemmel bir ilerleme ortaya koyuyor. Vodafone olarak, önümüzdeki dönemde tüm dünyada bağlantılı araçlar konusuna odaklanarak, yeni proje ve işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Cenk Alper, toplantı kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de ilk kez uygulama geliştirme imkânı sunan Nesnelerin İnterneti Platformu’nu bu yılın başında hayata geçirdik. İçinde SIM kart bulunan veya SIM kart bulunmayıp WiFi, lisanssız radyo frekansı gibi farklı telsiz iletişim teknolojilerini destekleyen tüm cihazlar, Vodafone’un yeni platformunda hayat buluyor. Bu platform sayesinde, çözüm ortaklarımız ve kurumsal müşterilerimiz, her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymaksızın hızla geliştirebiliyor. Bağlantılı araçlardan toplanan verilerle kullanıma göre sigorta ve araç bakım gibi farklı iş modelleri de sunmak mümkün olacak. Örneğin, ilkyardım, bilgi ve eğlence gibi uygulamalar da bu platformda bir web portalı tasarlar gibi kolayca geliştirilebilecek. Vodafone Araç Takip Sistemleri ile hâlihazırda işletmelere yüklerini, sahada bulunan araç, filo ve ekiplerini haritalardan takip etme imkanı sunuyoruz. Sürücülerin araç içinde ve sürüş sırasındaki davranışlarını takip etme imkanı sağlıyoruz. Takip sistemleriyle ekonomik maliyetleri azaltıyor, yakıt verimliliğini artırıyoruz. Vodafone Grubu’nun bağlantılı araçlar konusundaki tecrübelerini şimdi Türkiye’ye de aktarmak istiyoruz”.

Vodafone çözümleriyle donatılan 'bağlantılı araç' büyük ilgi çekti

Toplantı kapsamında Vodafone Grubu Otomotiv Bölüm Başkanı Gion Baker’ın sunumuyla tanıtılan Vodafone çözümlerinin bulunduğu internet bağlantılı araç, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. ODD temsilcileri, loT ve M2M çözümleriyle donatılan aracı deneyimleme şansı da buldu.