Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone, yatırımcılarını, mağaza çalışanlarını ve Silver bayilerini bir araya getiren geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. Mükemmel müşteri deneyimi sunmak üzere hizmet yatırımlarını aralıksız sürdüren Vodafone’un düzenlediği zirveye Türkiye’nin 81 ilinden 4.500 kişi katıldı. 6 gün süren zirvede, Dijital Dönüşüm hedefinde gelinen son nokta değerlendirildi; operasyonlar, uygulamaya alınan projeler, mağaza yatırımları, 4.5G yatırımları ve gelecek planları paylaşıldı. Katılımcılara çeşitli dijital deneyimlerin yaşatıldığı ve sürpriz şovların yapıldığı zirvenin gala gecelerinde ise ünlü sanatçılar Murat Boz, Ferman Toprak ve Ebru Gündeş sahne aldı.

Zirvede konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, şunları söyledi: “Dijital Dönüşüm vizyonumuzla mükemmel müşteri deneyimi sağlamaya yönelik hizmet yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Stratejimiz, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye, müşterilerimizin sorun ve şikâyetlerini olabildiğince hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaya dayanıyor. Uyguladığımız bu strateji ile hem yeni hem de mevcut müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Başarımızda önemli rolü olan yatırımcılarımız ve mağaza çalışanlarımızla bir kez daha Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi’nde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu zirve, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor. Türkiye’nin dijital geleceğine öncülük etme hedefimizle bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz".