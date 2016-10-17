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Vodafone'a Kristal Elma Festivali’nde 35 ödül

Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen ve Türk reklam dünyasının en önemli ödüllerinden Kristal Elma Reklam Ödülleri’nde bu yıl biri büyük ödül olmak üzere, 7 Kristal Elma, 10 gümüş ve 17 bronz ödül olmak üzere toplamda 35 ödülün sahibi oldu.

Vodafonea Kristal Elma Festivalinde 35 ödül

17 Ekim 2016 11:14

Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 28'ncisi düzenlenen ve Türk reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Reklam Ödülleri'ne ev sahipliği yapan Kristal Elma Festivali'nde bu yıl da pek çok önemli başarıya imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu yıl 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve toplam 11 kategoride 150 ödülün dağıtıldığı Kristal Elma Reklam Ödülleri'nde 'Çok bekledik be Abi' reklam kampanyası ile büyük ödülün sahibi olan Vodafone, 7 Kristal Elma, 10 gümüş ve 17 bronz ödülü de kazanarak, toplamda 35 ödülün sahibi oldu. Vodafone Türkiye, Açık Hava, Basın, Doğrudan Pazarlama, Film, Kampanya, Medya, Televizyon, Dijital, Teknoloji Hizmetleri, Entegre Kampanyalar gibi kategorilerde layık görüldüğü toplam 35 ödül ile en çok ödül alan kurumlar arasına girmeyi başardı. Vodafone Türkiye, bu yıl 'Film' ve 'Basın' ana kategorilerinde 2 Kristal Elma birden almaya hak kazanan tek telekomünikasyon şirketi oldu.

Ayrıca Vodafone, 'Basın' kategorisinin 'Bankacılık' ve 'Otomotiv' alt kategorilerinde Kristal Elma kazanan tek telekomünikasyon şirketi konumunda bulunduğu kaydedildi. 'Cep Cüzdan' uygulamasının reklam kampanyası ile 'Basın' kategorisinin 'Bankacılık' alt kategorisinde de Kristal Elma kazanan tek telekomünikasyon şirketi olduğu belirtilen Vodafone, 'Otomotiv' alt kategorisinde 'Vodafone Araç Takip Sistemi' için hazırlanan kampanyayla da bronz ödülün sahibi oldu.

Vodafone Türkiye olarak en çok ödül kazanan reklamverenler arasında olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Vodafone olarak, markamızı tüketicinin kalbinde ve zihninde bir güven markası olarak inşa etmek en önemli hedefimiz. Bu doğrultuda yaptığımız reklam çalışmalarımızdan son derece başarılı sonuçlar alıyoruz. Kazandığımız ödüller motivasyonumuzu artırdığı kadar müşterilerin algısında da önemli değişimler yaratıyor. Reklam stratejimizin başarısını iş sonuçlarımızda, müşterilerimizin artan memnuniyetinde ve markamıza olan bağlılığında görüyoruz. Türkiye'nin ilk ve en prestijli yaratıcılık ödülleri olan Kristal Elma Ödülleri'nde böylesi önemli bir başarı elde etmekten dolayı çok mutluyuz. Sektördeki başarımızı reklam sektörüne de taşıyarak, kullanıcılarımız nezdinde bir güven markası olduğumuzu ve giderek büyüdüğümüzü aldığımız ödüllerle de teyit etmiş olduk. Bu anlayışla, reklam ajanslarımızla birlikte geliştirdiğimiz reklam kampanyalarımız 28. Kristal Elma Reklam Ödülleri’nde bir büyük ödül, yedi kristal elma, on gümüş ve on yedi bronz ödüle layık görülerek 35 ödül kazandı. Türk reklam sektöründe kreatif endüstri temsilcilerinin buluşma noktası olan, Kristal Elma Festivali'nde başarılarımızı sürdürerek en çok ödül alan reklamverenler arasında olmaya devam edeceğiz. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da reklam ajanslarımızla verimli işbirliğini sürdürmeyi ve kampanyalarımızla toplum gündemini belirlemeyi sürdüreceğiz”.

'Çok bekledik be Abi!'ye Kristal Elma’da büyük ödül

Vodafone’un Kristal Elma Ödülleri'nde kazandığı 35 ödül arasından Vodafone Arena için tasarlanan 'Çok Bekledik Be Abi!' reklam kampanyası medya kategorisinde büyük ödülü almaya hak kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. Kampanyanın filminde, Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada 'Stat Abi' diye hitap ettiği Vodafone Arena’nın açılışına kadar geçen 2,5 yıllık bekleme süreci anlatılıyor. Her saniyesi gerçek taraftar hikâyelerinden oluşan filmde, yağmur çamur demeden inşaatı izleyenler; olmadık bir saatte inşaata girmeye çalışanlar; çocuğunun beşiğini stat şeklinde tasarlayanlar; pastadan, okey tahtalarından, hatta sarmalardan stadyum yapanlar gösteriliyor. Filmin sonunda ise 'Ama inan, böylesini biz bile beklemiyorduk!' mesajı verilerek Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena’nın açılışı duyuruluyor.

Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan Kristal Elma Festivali, her yıl 11 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor. Kristal Elma'da 160'a yakın yerel ve global fikir lideri yaratıcı endüstrilerin geldiği noktayı belirlerken geleceğe de ışık tutuyor. Türkiye'nin alanında ilk ve en prestijli iletişim ödüllerinin sahiplerini bulduğu Kristal Elma Ödülleri ise seminerleri ve sektörün gelecek nesillerine yönelik oturumlarıyla yaratıcılığın zirvesi olmaya devam ediyor. Bu yıl toplam 2 bin 936 başvuruya ev sahipliği yapan platform sektörün en iyilerini ödüllendirerek yaratıcı endüstrilerin gelişimine olanak sağlamaya devam ediyor. Kristal Elma'ya katılan tüm reklamlar üç aşamalı bir değerlendirmeden geçirilirken, üçüncü aşamanın sonunda ödüllerin sahipleri belirleniyor. İlk etapta 50 puanı aşmak kaydıyla her kategoride en fazla puan alan reklamlardan/kampanyalardan ikinci ve üçüncü sırada yer alanlar ödül almaya hak kazanıyor. 70 puanı aşmak kaydıyla da her kategoride en fazla puan alan reklamlara/kampanyalara Kristal Elma Ödülü veriliyor. Kristal Elma Ödülleri'nin büyük ödülü ise, Kristal Elma Ödülü’nü almaya hak kazanan reklamların/kampanyaların arasından en başarılı olanlara takdim ediliyor.

Vodafone Türkiye Kristal Elma Reklam Ödülleri tam listesi ise şöyle

Büyük Ödül: Vodafone Arena - Çok Bekledik
Poster, Billboard / Hizmet: Vodafone Kapsama - Dağ - Vodafone Arena
Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri/Hizmetleri: Vodafone Araç Takip Sistemi - Disco
Banka, Sigorta ve Finansal Hizmetler: Vodafone Cep Cüzdan - Sırt Çantası
Teknoloji Hizmetleri: Vodafone Arena KaraKartal - Aşk - Susmak, Yükleme Çubuğu-Film Vodafone Kapsama - Dağ, Vodafone 4.5G - Sıra Gecesi
Kurumsal İmaj: Vodafone Arena
Kültür ve Sanat, Spor, Hobi: Vodafone Arena - Desibel, Vodafone Arena - Çok Bekledik
Web Sitesi ve Mikro Siteler-Hizmet: Dijitale Merhaba, Vodafone Dil testi, Vodafone Arena - Anılar Sahada
Kampanya / Diğer: Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit
İnteraktif Etkinlik/Outdoor Pazarlaması: Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi
Sosyal Medya Platformunun Yaratıcı/Yenilikçi Kullanımı: Vodafone Arena - Stat Abi
Sosyal Medya / En Yaratıcı İçerik Stratejisi: Vodafone Arena - Stat Abi
Online Film / Diğer: Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit
Ortam Reklamı (Ambient): Vodafone Cep Park
Promosyon: Vodafone Öner bey
Basın Kampanyası: Vodafone Kapsama - Dağ / Çöl / Buzul
Medya Kullanımı / Basın Uygulaması: Çiftçi Seri İlan
Medya Kullanımı / Sponsorluk Uygulaması: Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit, Vodafone Arena - Gerçek Sponsorlar, Vodafone Arena - Çok Bekledik
Medya Kullanımı / Özel Etkinlik Kullanımı: Vodafone Arena - Gerçek Sponsorlar Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi
Medya Kullanımı / Ambient Mecra Kullanımı - Büyük Ölçekli: Vodafone Cep Park
Medya Kullanımı / Sosyal-Video Platform Kullanımı: Akılküpü Tarifeler Preroll
Yaratıcı Veri Kullanımı / Verinin Kullanımı: Yazgibiyaz, Geçen Senem
Ürün ve Hizmet / Diğer: Vodafone Arena - Çok Bekledik, Vodafone Arena - Bu Koltuklar Şahit 


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