Vodafone, ailelere özel düzenlediği yeni kampanyasını açıkladı. Yapılan açıklamada, Vodafone'un yeni 'Aile Kampanyası' kapsamında numarasını Vodafone'a taşıyan abone beraberinde getirdiği aile üyelerinin her birine referans olarak, aile üyelerinin seçtikleri tarifelerde yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanacağını bildirdi. Şirketin faturalı, faturasız, gençlik, red, kamu ve esnaf paketlerinden herhangi birini tercih eden aboneler için avantajlı tarifeler içerdiği belirtildi.

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda aileleri de dijitalleşmeyle tanıştırmak istiyoruz. ‘Ailelerin operatörü' olma hedefiyle onlara özel olarak düzenlediğimiz kampanyalara bir yenisini daha ekliyoruz. Yeni ‘Aile Kampanyası' kapsamında ailesiyle birlikte Vodafone'a geçenlere %50'ye varan indirimler sunuyoruz. Vodafone'lular, aile yakınlarına referans olarak onların da indirimli tarifelerle Vodafone'a gelmelerini sağlayabiliyor. Vodafone Türkiye olarak, avantajlı ürün ve servislerimizle abonelerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz".

Kampanyaya katılmak isteyenlerin 28 Şubat tarihine kadar geçerli olacak herhangi bir Vodafone Cep Merkezi'ni ziyaret etmeleri ya da Vodafone'un internet sitesine girmelerinin gerekti olduğu belirtildi.