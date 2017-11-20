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Vodafone’dan ebeveynler için ‘Akıllı Çocuk Saati’

Vodafone ve Alcatel’in ortak çalışmasıyla üretilerek müşterilerin kullanımına sunulan ‘Akıllı Çocuk Saati’, ebeveynlere çocuklarını günün her saatinde takip etme ve onlarla iletişim kurma imkânı veriyor.

Vodafonedan ebeveynler için Akıllı Çocuk Saati

20 Kasım 2017 12:29

 Vodafone, Alcatel tarafından üretilen ‘Akıllı Çocuk Saati’ni vatandaşların kullanımına sundu. Şirketten yapılan açıklamada, akıllı çocuk saati, Vodafone’un saat için hazırladığı Dijital Yaşam Tarifesi’ne ek ücretle sunulacak. GPS konum belirleyici, güvenli bölge oluşturma, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma gibi özellikler içeren saat, ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesi için önemli bir çözüm sunacak.

“Vodafone olarak, dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına entegre edecek, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya odaklanıyoruz” diyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Herkesi geleceğin heyecan verici yeni teknolojilerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarına her an her yerden ulaşmak ve nerede olduğunu bilmek isteyen tüm anne babalar için güvenilir bir çocuk takip çözümü sunuyoruz. ‘Akıllı Çocuk Saati’ ile ebeveynler çocuklarını günün her saatinde takip edebilecek ve diledikleri zaman onlarla iletişim kurabilecek. Abonelerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmaya ve akıllı hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konum belirleyici ve adım sayar çocukların hareketlerini izleme imkânı veriyor

Ağırlıklı olarak 4-10 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilen Akıllı Çocuk Saati, GPS konum belirleyici, yalnızca ebeveyn tarafından belirlenen en fazla 10 kişiyle konuşma ve sesli mesajlaşma, acil durumlar için en fazla 10 numaranın kaydedilebildiği SOS butonu ve 112’yi arama, güvenli bölge tanımlama, güvenli bölge giriş/çıkış uyarıları, güvenli kişileri tanımlama gibi özellikleriyle ebeveynlerin çocuklarını takip edebilmesine olanak sağlarken; suya ve toza dayanıklı olması, 4 güne kadar bekleme süresi, çocukların hareketlerini izleme imkânı veren adım sayar, Nano SIM kart girişi, iOS/Android uygulamaları gibi özellikleriyle hem ebeveynlerin hem de çocukların hayatında önemli kolaylıklar sağlayacak. 

 

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