Vodafone’dan esnaf kampanyası

Vodafone, esnaflara yönelik yeni kampanyasını açıkladı. Yapılan açıklamada, işlerini her yerde kesintisiz yürütebilmeleri amacıyla esnaflara yönelik 'Dijital Dükkan Paketi' sunan şirket, bu paketle dükkan Wi-Fi’larını her an ceplerinde taşıyabilmelerine imkan veriyor.

"Dijital Dükkan Paketi esnafın tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor"

Türkiye'deki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştirerek uygulamaya aldıklarını vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Dükkan Wi-Fi’ını cepte taşımaya imkan veren yeni inovatif paketlerimizle, piyasada bir ilki daha gerçekleştirdik. Dijital Dükkan Paketimiz ile esnaflar artık iş yerlerinde rahatça kullandıkları internetlerinin keyfini ceplerinde de sürebilecekler. Pazarda sabit ve mobil tarifeleri bir araya getiren ürünler bir süredir mevcut ancak bu tekliflerde müşteriler, belirli bir sabit ve mobil tarife ile sınırlandırılıyor. Müşteriye sağlanan fayda da bu nedenle sınırlı kalıyor. Biz ise yeni dönemde müşterilerimize en iyi paketi sunabilmek amacıyla oluşturduğumuz Dijital Dükkan Paketi ile, esnafımızın tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılamayı hedefliyoruz ve bu kapsamda 100 Mbps kadar maksimum hızda sınırsız internetin yanı sıra aylık 20 GB Wi-Fi interneti ceplerine yükleyebilmelerini sağlıyoruz" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; kampanya kapsımda müşteriler, dükkan internetlerinin haftada 1 gün 5 GB’ını, aylık ise toplamda 20 GB’ını ceplerinden kullanabilecek.