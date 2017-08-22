Vodafone'dan, espor pazarına 30 milyon TL değerinde destek

Vodafone Türkiye'nin gençlik organizasyonu, her geçen gün büyüyen espor pazarına 5 yılda 30 milyon TL değerinde desteğe hazırlanıyor. Şirketin, espor alanındaki yatırımları ve BAUSuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş, Espor Yorumcusu Kaan Kural ve BAUSuperMassive eSports oyuncularının katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Engin Aksoy: "Oyun pazarının gelişimine katkıda bulunacağız"

Geliştirilen bu platformla gençlerin kendilerini özgürce ifade ettikleri dijital bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Genç abonelerimizin yaşam tarzına, ihtiyaçlarına ve sosyal beklentilerine uygun teklifler sunmaya devam ediyoruz. Gençlerin iki önemli tutkusu var birincisi müzik, bu alana büyük yatırımlar yaptık. İkincisi ise e-spor alanı bu alan gelecek vadeden bir alan, çok hızla büyüyor. Oyun pazarında oyuncular ve izleyiciler büyük ölçüde birbiriyle örtüşen bir kitleyi oluşturuyor. Oyun izleyenler de oynayanlar da internette oyun videoları tüketiyor. Araştırmalara göre, YouTube'da en çok izlenen ikinci kategori oyun kategorisi olurken, toplam oyun içeriği de 6 bin yıla denk geliyor. İnternette video izleyenlerin yüzde 20'sinin en son oyun videosu izlediği görülüyor. Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da, taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon TL değerinde desteğe hazırlanıyoruz" dedi.

Kaan Kural: "Espor pazarının iş hacmi 1 milyar dolara yaklaştı"

Espor pazarının ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade eden Espor Yorumcusu Kaan Kural, "2015 yılı itibari ile ABD'de oyun prodüksiyon bütçeleri toplamda Hollywood'u geçmiş durumda. Konu eğlence üretmek ve dünyalar oluşturmakmaksa, bunu Hollywood'dan daha büyük bir oranla yapıyor artık oyun dünyası. ABD'de espor, eğlence sektöründe en hızlı yükselen, en fazla yatırım çeken alan. Bugün Kuzey Amerika'daki spor işletmeleri birer birer espor takımlarını satın alıyor. Daha 2 yıl önce 1 milyon dolar sermaye ile kurulan takımların 20-30 milyon dolara büyük gruplar tarafından satın alındığını görüyoruz. Canlı yayın sözleşmeleri, profesyonel ürün satışları ile takımlar profesyonel birer yapıya ve gelir modeline kavuşmuş durumda. Sadece işin yayıncılık tarafına yapılan bu üç yatırımın değeri 3 milyar doların üzerinde. Türkiye'de oyuncu kitlesinin 33 milyon, maddi genişliğin ise 1 milyar dolar olduğu söyleniyor, ama bunun hızla arttığını her geçen gün gözlemliyor ve ölçümlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Baş: "Kişilerin sosyalleşmesi espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evriliyor"

Espor alanındaki girişimlerine değinen BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş, "Geleneksel görüşün aksine, kaybedildiği varsayılan sosyalleşme ve insanlar arası iletişim, espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evrilmekte. Bugün ülkemizde bile bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tüketiliyor ve bu gençler saatlerce bir stadyumu doldurup coşkuyla sosyalleşiyorsa, bu, espor sayesinde oluyor. 2024'te espor'un olimpiyatlarda olması bekleniyor. Bu, aslında espor'dan çok olimpiyatlara fayda sağlayacak, çünkü olimpiyatların izlenme oranları artacak. İlgi çekmek isteyen organizasyonlar, şirketler, film yapımcıları, hatta diğer spor branşları hep espor ile beraber neler yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Zaten bir oyunun finali dünyada Super Bowl'dan sonra en çok canlı izleyici tarafından takip edilen müsabakaysa, çok da söylenecek bir şey yok. Espor tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan bir sektör. Biz de burada doğru zamanda doğru konumlanarak 2 sene önce BAUSuperMassive'i kurduk ve 4 sezonda 4 final oynayarak sektördeki en güçlü oyuncu konumunu kazandık" diye konuştu.

Yapılan açıklamada, iş ortaklığı kapsamında genç aboneleri için espor dünyasında bir ilk olan '5'te 5' oyun paketlerini de sunacak. Oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre GSM ve GSM dışı tekliflerden oluşan bu paketlerde, oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar yer alacak. Oyuncuların en sık takip ettiği platformlardan YouTube ile internetinden yemeyen YouTube paketine sahip olacak.

