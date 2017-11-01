Vodafone'dan faturasızlar için tarife

Vodafone, faturasız abonelerine özel yeni tarifesini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 'Vodafone Gani Tarifeler' ile interneti dakika üzerinden kullanmak mümkün olacak ve faturasız abonelere GB hesabı yapmadan 3 bin dakikaya kadar internet sunulacak.

Faturasız abonelere mobil iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı seçimler sunmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Faturasız hat sahibi abonelerimizin daha fazla konuşabilmeleri, mesajlaşmaları ve internete girebilmeleri için yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Dünyada bir ilk olan tarife ile interneti dakika üzerinden vererek GB kotasını tarihe gömüyoruz. Faturasız abonelerimizin interneti daha özgürce kullanabilmesi için zengin içerikli, esnek, güvenli ve bütçe dostu bir çözüm sunan tarife ile 3 bin dakikaya kadar interneti ilk kez ve sadece biz sunacağız. Bir ayda eski GB’lı tarifelerde 30GB’a denk gelecek kadar bol kullanım yapabilecek olan abonelerimiz, bitecek korkusu yaşamadan saatlerce internete girebilecekler" şeklinde konuştu.

Dakikanın bir üst modeli

Tarife kapsamında sunulan ve 'dakikanın bir üst modeli' olarak tanımlanan Gani Dakikalar, hem internete girmek, hem de konuşmak için kullanılacak. Gani Dakikalarla yapılan yurtiçi her yöne aramalar ve yurtiçi mobil internet kullanımı aynı kotadan düşecek. Abonelerin internet kullanımı MB üzerinden değil dakika üzerinden hesaplanacak. 30 gün içinde 30 GB’a varan internet kullanabilecek. Telefon da 1 dakikada 100KB’ın altında veri kullanıldığı sürece Gani Dakika bakiyeden düşmeyecek.