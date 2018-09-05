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Vodafone’dan ‘Galaxy Note9’ duyurusu

Vodafone Galaxy Note9 akıllı telefonu satışa sunduğunu duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Vodafonedan Galaxy Note9 duyurusu

05 Eylül 2018 16:26

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geçen ay tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note9 modeli lansmana özel olarak Vodafone Red’lilerin evlerine Scotty ile teslim edildi. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni modeli Galaxy Note9’u Vodafone Online Mağaza’dan satın alan Vodafone Red müşterilerimize, cihazlarının teslimatını lansmana özel Scotty ile gerçekleştirdik. Piyasadaki en iyi ve gelişmiş özellikleri bünyesinde toplayan bu telefonun, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Vodafone olarak, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz.”  

 

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