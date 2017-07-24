Vodafone’dan LÖSEV SMS bağışı hakkında açıklama

Vodafone Türkiye, ‘Anahtar kelime’ zorunluluğunun LÖSEV için toplanan SMS bağışlarında engel olmadığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre bağış yapmak isteyenlerin, anahtar kelime olarak ‘bağış veya bagis’ kelimelerini kullanmaları yeterli oluyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Vodafone Türkiye olarak IT ekibimizle yaptığımız inceleme çerçevesinde, LÖSEV için SMS ile gerçekleştirilen bağış servisimizin sağlıklı bir şekilde çalıştığı ve SMS alındığı görülmüştür. 1 SMS 10 TL şeklinde aktif olan servisimizde 23 Temmuz 2017 (Bugün) saat 13:00 itibariyle 2 SMS, 22 Temmuz 2017 tarihinde 13 SMS, 21 Temmuz 2017 tarihinde ise toplam 7 SMS alındığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde BTK tarafından SMS ile bağış kategorilerinde ‘Anahtar kelime’ zorunluluğu getirilmiştir. Sisteme girilen ‘Anahtar kelime’ uymaz ise, aboneye uyarı gitmekte ve bağış alınmamaktadır. Birçok kurum ve kuruluştan birden fazla ‘Anahtar kelime’ verilmiştir. Anahtar kelime belirtmeyenler için de standart olarak ‘bağış veya bagis‘ şeklinde bir ’Anahtar kelime’ belirlenmiştir. LÖSEV’e bağış SMS’i atanların ‘Anahtar kelime’ olarak bağış veya bagis kullanmamaları halinde, hatalı kelime yazdıkları uyarısı kendilerine gitmekte ve bağış alınmamaktadır”.