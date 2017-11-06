Vodafone’dan maraton günü kayıt yaptıran ilk bin çocuğa kodlama eğitimi

12 Kasım Pazar günü halk koşusunun bitiş noktası olan Vodafone Park önünde kurulacak ‘Yarını Kodlayanlar’ standına gelip kayıt yaptıran ilk bin çocuk, Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle düzenleyeceği kodlama eğitimlerinden faydalanabilecek. Vodafone ayrıca, 9-11 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton Fuarı'ndaki standında da kodlama eğitimlerine yönelik bilgilendirme yapacak.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecine eğitim aşamasından başlayarak destek vermeyi hedefleyen bir şirket olarak, eğitimin önemini her fırsatta dile getirmeye, bu konudaki farkındalığın artırılmasına çalışıyoruz. Bu kapsamda, Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda da ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koşacağız. Maraton günü, halk koşusunun bitiş noktası olan Vodafone Park önünde kurulacak ‘Yarını Kodlayanlar’ standına gelip kayıt yaptıran ilk 1.000 çocuğa kodlama eğitimi vereceğiz. Kodlama eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isteyen herkesi 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Maraton Fuarı'ndaki standımıza bekliyoruz.”

30 ilde 10 bin çocuğa ulaşacak

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat işbirliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Bugüne kadar 11 ilde yaklaşık 4 bin çocuğun kodlama eğitimi aldığı projeyle, 2017-18 mali yılı sonuna kadar 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

30 bin çipli sporcu bekleniyor

1979’dan bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından “Altın Kategori” unvanına layık görülen ve Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan maratona bu yıl 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. Maratona katılan çipli koşucu sayısı Vodafone’un sponsorluğuyla birlikte 2011’den bu yana yaklaşık 4 kat arttı.