Vodafone, kurumsal hat sahipleri için geliştirdiği 'Özgür Çalışan Paketleri' ile kurumsal tarife ve paket seçeneklerinin yetersiz kalması durumunda ekstra kullanım yapabilmek için ek paket alınabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 'Özgür Çalışan Paketi' ile Türkiye’de ilk defa kurumsal hat çalışanları, şirket yetkilisi onayına gerek kalmadan kendi kredi kartlarıyla şirket tarifelerine ek paket satınalma imkanına kavuşacağı, üstelik şirket faturasına da yansımayacağı bildirildi. Bu özellik ile çalışanların dilediği gibi iletişim kurma avantajına sahip olacağı, paketler ile çalışanların hem özel hem de iş için çift telefon taşıma derdinden de kurtulmuş olacağı vurgulandı.

"Çalışanların hayatını ek paketlerle kolaylaştırıyoruz"

Kurumsal abonelerinin hayatını mobil teknolojilerin gücüyle kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, bugün sadece bir mobil iletişim şirketi olmaktan çıkarak birçok sabit iletişim hizmetini de tek elden sunan ve abonelerine her an her yerden yüksek hızlı internete bağlanma avantajı sağlayan bir genişbant telekomünikasyon şirketi konumundayız. Bu kapsamda, Türkiye’deki tüm işletmelerin telekom ihtiyaçları için uçtan uca özel çözümler sunuyor ve uyguluyoruz. Kurumsal hat sahipleri için geliştirdiğimiz Özgür Çalışan Paketleri ile çalışanlara şirket tarifesine bağlı kalmadan diledikleri ek paketleri alma imkanı sağlıyoruz. Böylece çalışanlar özgürce iletişim kurma imkanına kavuşuyor. Vodafone olarak, kurumsal kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz".