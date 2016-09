Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, 1,5 yıl önce başlattığı “Evlerde Dijital Dönüşüm” seferberliğine yeni hizmet ve kampanyalarla devam ediyor. Vodafone, okullar açılırken bir de ev interneti yük olmasın ve ailelerin bütçelerini sarsmadan çocuklar ödevlerini ve araştırmalarını evde rahatça yapabilsinler diye tasarladığı yeni kampanyasıyla, interneti olmayan evleri internete kavuşturuyor. Vodafone SüperNet’in ev internetini modem ile beraber alan abonelerine sunduğuAnahtar Teslim Kurulum hizmetiyle ise Türkiye’nin 81 ilinden Vodafone SüperNet’e başvuru yapanlar ücret ödemeden ve teknik ekibe ihtiyaç duymadan kurulum sürecini hızla tamamlayabiliyor.

"Anahtar Teslim Kurulum ile ekiplerimiz internete bağlanmadan evlerden ayrılmıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuzla sadece mobil değil ev kullanıcılarımızın da hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. Vodafone olarak, mobil ve sabit iletişim hizmetlerini tek çatıdan sunan bir ‘genişbant telekomünikasyon şirketi’ olmayı hedefliyoruz. Bu yıl öğrencileri ve ailelerini saran okula dönüş heyecanına biz de ortak olmak istiyoruz. Öğrencilerin okula dönüş dönemiyle birlikte ailelerin masraflarının arttığını biliyoruz. Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz ‘Okula Dönüş’ kampanyası ile Vodafone SüperNet Anahtar Teslim Tarifeler’e gelen herkese ilk ay ev interneti faturalarını hediye ediyoruz. Anahtar Teslim Tarifeler ile her evin ihtiyacına uygun ev internetini 56,90 TL’den başlayan fiyatlarla limitsiz olarak sunuyoruz. Bunun dışında kullanıcılara ev internetlerine ek olarak okula dönüş döneminde ayda 5,90TL’ye ve 24 aylık taksitlerle tablet sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Takibinde ise Anahtar Teslim Kurulum hizmeti ile interneti evlere ücretsiz olarak bağlıyoruz. Böylece aileler, hem uzun bir zaman alan internet kurulum sürecini en hızlı şekilde tamamlayacak, hem de bir ay boyunca bedava internetin keyfini çıkaracaklar. Vodafone olarak, abonelerimizin her an her yerde dijital dünyaya kesintisiz ve yüksek hızla bağlanabilmelerini sağlarken müşteri odaklı yaklaşımımızla herkese hitap eden avantajlı teklif ve kampanyalar sunmaya devam edeceğiz. Vodafone SüperNet'in sunduğu Anahtar Teslim Tarifeler “Okula Dönüş” kampanyasına31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuran herkes kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak ve bilgi almak isteyenlerin vodafone.com.tr’yi veyaVodafone Cep Merkezleri'ni ziyaret etmeleri yeterli oluyor" dedi.