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'Vodafone’lu esnafın, faturası artık kontrol altında'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, İşini Bilen Esnaf Tarifeleri’nin tümünün Vodafone kurumsal hatlar ile sınırsız konuşma imkanı sağlarken, her yöne 1000 dakika ve 1000 SMS kullanım hakkı da sunduğunu belirtti.

Vodafonelu esnafın, faturası artık kontrol altında

06 Ekim 2016 10:57

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone’un yeni “İşini Bilen Esnaf Tarifeleri”, internet paket aşımından dolayı gelen kontrolsüz faturaların önünü kesmek amacıyla, esnafın kullanımlarını inceleyerek en uygun tarifeye geçiriyor. Vodafone’un esnafın dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve artan internet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği “İşini Bilen Esnaf Tarifeleri” ayda 30 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıma sunulurken, “Esnaf S” 3 GB, “Esnaf M” 5 GB, “Esnaf L” 7 GB ve “Esnaf XL” paketi 9 GB internet kotasına sahip bulunuyor. Kullanıcının ilk etapta internet tüketimine göre seçeceği 3 veya 5 GB internete sahip iki paketten biri, ay sonunda incelenerek en uygun alt veya üst bir tarifeye otomatik geçişi sağlanıyor. Böylece, paket aşımından dolayı gelen kontrolsüz faturalar son buluyor. Üstelik, abone başka bir tarifeye geçiş yapmak istemediği durumda gelen mesaja “DURDUR” yazıp geçiş işlemini durdurabiliyor. İşini Bilen Esnaf Tarifeleri’nin tümü Vodafone kurumsal hatlar ile sınırsız konuşma imkanı sağlarken, her yöne 1000 dakika ve 1000 SMS kullanım hakkı da sunuyor.

“İşini bilen tarifeler ile esnafımız interneti dilediği gibi kullanacak”
Türkiye'de tüm işletmelerin dijitalleşmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu doğrultuda esnafın da paket aşım derdiyle uğraşmadan internete girebilmesini hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi olarak, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Vodafone İş Ortağım ile ekonominin gizli kahramanları olan esnafımızın dijitalleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Esnafımızın dijitalleşmenin sunduğu çözümlerle işini geliştirmesi ve interneti dilediği gibi kullanabilmesi en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda, internet kullanımları her geçen gün daha artan esnafımız için yeni İşini Bilen Esnaf Tarifeleri’ni hayata geçiriyoruz. Vodafone’un yeni İşini Bilen Esnaf Tarifeleri ile artık esnafımız paket aşımından korkmadan telefondan internete girebilecek, işlerini halledecek. Ay sonu geldiğinde ise esnafımızın kullanımını inceleyerek, onu en uygun alt veya üst tarifeye geçireceğiz. Türkiye ekonomisini uzun yıllardır ayakta tutan esnafımıza rekabetçilik, verimlilik ve maliyet avantajı sunarak beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.


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