Vodafone’lular 2018’e girerken 412 milyon dakika konuştu

Vodafone’un 23,2 milyon abonesi, 2018’i Vodafone mobil teknolojileriyle karşıladı. Şirketten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 412 milyon dakika konuşulurken, 179 milyon SMS gönderildi ve 4,5 milyon GB mobil internet kullanıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vodafone olarak, 23,2 milyon abonemizle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketiyiz. Müşterilerimize genişbant teknolojilerdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyor, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya odaklanıyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 412 milyon dakika, 179 milyon SMS ve 4,5 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz".

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Yapılan bilgilendirmede; yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Bursa olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Adana; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Hindistan, Fransa ve Afganistan, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa ve Rusya oldu.

Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran 'Her Şey Dahil Pasaport-Dünya' hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi yılbaşı tatili süresince özgürce kullandı.