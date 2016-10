Vodafone, kurumların dijitalleşmesi hedefiyle hayata geçirdiği 'Yarına Hazırım Platformu' kapsamında işletmelerin ardından sektörleri de mercek altına aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; inşaat sektörünün röntgenini çeken Vodafone, şantiyeden proje ekiplerine, sektörün her kademesinde uçtan uca dijitalleşme için gerekli verileri ortaya koydu. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi tarafından yapılan araştırmada toplam bin 308 firmanın dijitalleşme endeksi hesaplandı. Buna göre, yaklaşık 63 bin işletmenin faaliyet gösterdiği ve 2 milyon çalışanla yüzde 10'luk istihdam payına sahip olan inşaat sektörünün yüzde 47'lik dijitalleşme endeksi ile Türkiye ortalaması olan yüzde 53'ün altında kaldığı görüldü. KOBİ pazarının en büyük sektörü olarak Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahip olan inşaat sektöründe, var olan çözümlerin kullanılmadığı, özellikle şantiyelerde dijitalleşme için atılması gereken adımların olduğu tespit edildi.

Sektörleri dijitalleştirmenin ilk adımının ilgili sektörü çok iyi anlamak, ikinci adımın ise ihtiyaca uygun çözümler sunmak olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi olarak, Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu kapsamda, sadece kurumların değil sektörlerin de 'dijital iş ortağı' olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Öncelikle ihtiyacı anlamaya yönelik kapsamlı araştırmalar gerçekleştiriyor; daha sonra sektörel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştiriyoruz" dedi.

Bu doğrultuda, Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi ile sektörlerin dijitalleşme endeksini ölçtüklerini belirten Aksoy, "İlk olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün röntgenini çektik ve bu sektörün Dijitalleşme Endeksi'nin yüzde 47 ile Türkiye ortalaması olan yüzde 53'ün altında kaldığını gördük. Bu sonuç bize inşaat sektöründe dijitalleşmeyi artıracak önlemlerin hızla alınması gerektiğini gösteriyor. Vodafone olarak, biz de buradan yola çıkarak inşaat sektöründe hizmet veren her firmayı uçtan uca dijitalleştirecek bir portföy geliştirdik. Sektörün en büyük ihtiyacı şantiye alanlarını uzaktan denetlemek, 7/24 ofis dışında olduklarında proje dosyalarına erişebilmek, yeni yapılan konut /ofis projeleri için müşteri bulmak olarak öne çıkıyor. Şantiye denetim paketi ile firmalar, şantiye alanında ustaların giriş/çıkışlarını takip edebilir, şantiyedeymiş gibi biten uygulamaların görüntülerini denetleyebilir, görev ataması yaparak işin zamanında bitmesini kontrol altına alabilir. Proje tanıtım ve satış paketi ile yeni biten projelerini müşteri kitlesine tek bir tuşla duyurarak satışlarını artırabilir, müşterilerinin özel günlerini kutlayarak bağlılığını yükseltir. 7/24 İş Paketi ile ofis dışında nerede olurlarsa olsunlar firmalar tüm eskizlerini, proje dosyalarını, tekliflerini ceplerinde taşıyabiliyor. Bulut ortamında güvenle dosyalarınızı saklarken, yüksek boyutta e-mail gönderip alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Vodafone'un Yarına Hazırım Platformu'na katılarak Dijitalleşme Endeksi'ni hesaplayan inşaat şirketlerinden elde edilen verilere göre; Her 10 işletmeden 6'sının proje tanıtımını etkili yaparak müşteri yönetimini ve bağlılığını artıracak çözüme ihtiyacı var. Ancak, işletmelerin yüzde 64'ü proje tanıtım ve yeni satış imkanı sağlayan çözümleri kullanmıyor. Bu çözümleri kullanan işletmeler ise yüzde 35'e varan oranda daha fazla müşteri adayına erişim sağlıyor.

Her 10 firmadan 4'ünün şantiye alanında ve ofis dışında ustası, kalfası ya da satış elemanı bulunuyor. Ancak, yüzde 80'i şantiyelerini denetleyebilecekleri ya da satış ekipleri ile anlık iletişim kurarak onları uzaktan yönetebilecekleri bir uygulamayı kullanmıyor. İnşaat sektörünün en büyük ihtiyacını 7/24 iş takip çözümlerinin kullanılması oluşturuyor. Sektör çalışanları, proje dosyalarından tekliflerine, tüm belgeleri her an her yerde yanlarında taşıyabiliyor. Dosyalarını bulut ortamında güvenle saklayarak yüksek boyutta e-posta gönderip alarak iş verimliliğini artırabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; Vodafone, inşaat sektöründe dijitalleşme endeksini hesaplayan işletmelere farklı ihtiyaçlarına özel verimliliklerini artırmaları için öneriler sunduğunu belirterek, bu kapsamda, sektörde bugüne kadar çok sayıda şirketin dijitalleşmesini sağladığını kaydetti.