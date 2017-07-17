Vodafone'un inovasyon şirketine 2 ödül

Vodafone Türkiye, global inovasyon şirketi OKSİJEN aracılığıyla Türkiye'nin önemli teknoparklarından İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2016 Ödülleri'nde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla iki ödül kazandı. İTÜ ARI Teknokent Performans Kriterlerine göre verilen ödüllerde Büyük Ölçekli Firma kategorisinde 'Ar-Ge Personel Oranı' ile 'Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları' dallarında büyük ödülün sahibi olan OKSİJEN, Türkiye'de mobil ve sabit iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, uluslararası inovasyon standartlarının belirlenmesine de katkıda bulunuyor. Düzenlenen törende ödülü OKSİJEN adına OKSİJEN Ar-Ge Program Yöneticisi Aziz Yücetürk aldı.

"Gücümüzü yenilikçilikten ve global birikimimizden alıyoruz"

Vodafone Grubu'nun ortaklıklarıyla birlikte 26 ülkedeki 400 milyonun üzerinde abonesi için teknoloji üreten ve Türkiye'den yurtdışına teknoloji ihraç eden bir şirket olarak faaliyetlerine devam ettiklerini hatırlatan OKSİJEN Genel Müdürü Murat Ekşioğlu, "Vodafone Türkiye çatısı altında global inovasyon merkezi olarak faaliyet gösteren OKSİJEN'in Türkiye'de üretilen yenilikçi çözümlerini, Vodafone'un faaliyet gösterdiği tüm ülkelere ihraç ediyoruz. Bu teknolojileri üretirken gücümüzü yenilikçilikten ve global birikimimizden alıyoruz. Teknolojiye yön veren ekibimizin çalışmaları sonucunda alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü olmaya aday BEETECH 2016'da aldığımız 2 ödülle başarılı grafiğimizi sürdürüyoruz. OKSİJEN olarak Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonu çerçevesinde ülkemizin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamada, Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te çalışmalarını yürüten OKSİJEN, ağırlıklı olarak Lokasyon Bazlı Servisler, Kurumsal ve Bireysel Çözümler, Akıllı İletişim Çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, iç ve dış mekân konumlandırma teknolojilerinden makineler arası iletişime, mobil ticaretten yakınsamaya kadar geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri geliştiriyor. 2016 yılında geliştirdiği buluşlarla Türk Patent Enstitüsü'ne 125 patent başvurusu gerçekleştirerek rekorunu tazeleyen OKSİJEN, BEETECH 2015'te de 4 ödül kazanarak İTÜ ARI Teknokent firmaları içinde ana ödül kategorilerinde en fazla ödül alan firma olmuştu.