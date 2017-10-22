Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 1 - Maliye Piyango: 3

Salon: İnegöl
Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Kadir Girente xx
İnegöl Belediyespor: Cansın Çınar xx, Gökhan Çatal xxx, Gazmend xxx, İbrahim Ersin Başaran xx, Niels xx, Antanovich xx, (Caner Dengin xx), Berkay Bayraktar xx, Cansın Hacıbekiroğlu xx, Anıl Tokat xx, Tunç Ayhan xx
Maliye Piyango: Mihajlo xxx, Kemal Kayhan xxx, Oliver xxx, Halil İbrahim Yücel xxx, Uğur Güneş xxx, Gjorgi xxx (Murat Tokgöz xx), Aslan Ekşi xx, Yüksel Sercan Bıdak xxx, Murat Karakaya xx, Ömer Dur xxx
Setler: 23-25, 23-25, 39-37, 19-25
Süre: 127 dakika (25, 28, 45, 25)
Salih Bakıcı