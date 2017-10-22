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Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 1 - Maliye Piyango: 3

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele veren İnegöl Belediyespor, evinde ağırladığı Maliye Piyango'ya 3-1 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 1 - Maliye Piyango: 3

22 Ekim 2017 23:14

Salon: İnegöl

Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Kadir Girente xx

İnegöl Belediyespor: Cansın Çınar xx, Gökhan Çatal xxx, Gazmend xxx, İbrahim Ersin Başaran xx, Niels xx, Antanovich xx, (Caner Dengin xx), Berkay Bayraktar xx, Cansın Hacıbekiroğlu xx, Anıl Tokat xx, Tunç Ayhan xx

Maliye Piyango: Mihajlo xxx, Kemal Kayhan xxx, Oliver xxx, Halil İbrahim Yücel xxx, Uğur Güneş xxx, Gjorgi xxx (Murat Tokgöz xx), Aslan Ekşi xx, Yüksel Sercan Bıdak xxx, Murat Karakaya xx, Ömer Dur xxx

Setler: 23-25, 23-25, 39-37, 19-25

Süre: 127 dakika (25, 28, 45, 25)

Salih Bakıcı
 

 

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