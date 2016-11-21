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Voleybol Federasyonu başkanını seçti

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu.

Voleybol Federasyonu başkanını seçti

21 Kasım 2016 16:02

Türkiye Voleybol Federasyonunun 01 Ekim 2014 - 25 Ekim 2016 tarihleri arasındaki Denetleme Kurulu Raporunun ibra edilmesinin ardından Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Bunun sonucunda TVF yönetimi seçimli olağan Genel Kurul’a gitti.

Olağan Genel Kurul’da yapılan seçime 197 delegenin 129’u katıldı. Mehmet Akif Üstündağ, oyların 128’ini alarak yeni başkan seçildi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “15 Temmuz gecesini büyük bir dayanışmayla, milletçe hep birlikte aştık. Sevinerek görüyorum ki voleybol camiamız da bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir ve etmeye devam etmektedir” dedi.

"MEVCUT DURUMU DAHA İYİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde altyapıya daha fazla kaynak ayıracaklarını söyleyen Üstündağ, çocukların ve gençlerin voleybol ile yakından tanışıp eğitilerek aktif sporcu sayılarını arttıracaklarını ifade etti. Her düzeydeki organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil eden takımlarımızın bulunmasına rağmen bulunduğumuz düzeyin yeterli olmadığını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, “Mevcut durumu daha iyi noktaya getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz. Voleybolun marka değerini artıracak çalışmalarsa tüm hızıyla devam edecektir. Bu çerçevede pazarlama, medya, sponsorluk ve iletişim çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Voleybolun marka değerine zarar veren hiç bir eyleme hoşgörü göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM

Mehmet Akif Üstündağ’ın yönetim kurulu listesi şöyle: "Ahmet Göksu, Suat Güler, Alper Sedat Aslandaş, Ayşe Nihan Salkaya, Bahar Mert Üçoklar, Ergin Kaya, Ersin Yılmaz, Kurtaran Mumcu, Memduh Sayıner, Metin Mengüç, Mümin Altunışık, Necip Sever, Suat Baylan, Zülfikar Gürcan.

Etiketler: Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu


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