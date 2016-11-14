Denizli’de oynanan Denizli Gençlik Hizmetlerispor ile Antalya Park Gençlik voleybol maçı öncesi, Denizli Gençlik Hizmetleri’nin oyuncusu Ayşe Kayhan’a sürpriz evlilik teklifi yapıldı. Merkez Spor Salonunda Denizli Gençlik Hizmetlerispor ile Antalya Parkspor maçı öncesi iki takım sahaya çıktı, maç öncesi ısınmaya başladı. 2 takım da maç için son hazırlıklarını yaparken, Merkez Spor Salonu ilginç bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Maçtan önce salona gelen Öğretmen Çağrı Kasap, arkadaşlarıyla beraber maçı izler gibi yaparak, taraftar koltuklarına oturdu. Kasap’ın voleybol oyuncusu kız arkadaşı Ayşe Kayhan, sahada arkadaşlarıyla ısınma hareketleri yapıyordu. O sırada tribünlerden Çağrı Kasap’ın arkadaşları, üzerinde “Ayşem benimle evlenir misin” yazılı bir pankart açtı. Neye uğradığını şaşıran Denizli ekibinin voleybolcuları kısa süre sonra 12 numaralı oyuncuları Ayşe Kayhan’a evlilik teklifi yapıldığını anladı ve Kayhan’ı saha kenarına getirdiler. Daha sonra öğretmen Çağrı Kasap, sahaya atlayarak, elinde yüzük ile Kayhan’ın önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu. Teklife ‘evet’ diyerek karşılık veren Ayşe ile Çağrı saha kenarında birbirlerine sarılırken, tribünlerden konfetiler atıldı, takım arkadaşları sahada alkış tuttu.

Ardından Kayhan’ın teknik hocaları ve takım arkadaşları çifti tebrik etti. Teklifi yapan Çağrı Kasap ise tribünde arkadaşları ile birlikte sevgilisinin takımına destek verdi.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ