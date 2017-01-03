Burhan Felek Spor Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Bahar Mert Üçoklar ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Basın sözcüsü Kurtaran Mumcu katılım gösterdi.

Tören öncesinde konuşma yapan federasyon başkanı Akif Üstündağ, Türkiye’nin geçirdiği zor günlerin geride kalacağını ifade ederek, “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bildiğiniz gibi kadın ve erkek voleybol takımlarımızın antrenörlerinin sözleşmeleri bitmişti. Biz de uzun yıllardır Türkiye’de görev yapan Joshko Milenkoski ve Giovanni Guedetti’yi takımlarımızın başına getirmeyi planladık. Sonrasında yaptığımız görüşmeler sonucunda milli takımlarımızın başına geçmeyi kabul ettiler. Umuyoruz ki iki teknik adam da milli takımımızı çok başarılı yerlere getireceklerdir. Her ikisi de ülkemizde uzun yıllar görev almış isimler.” ifadelerini kullandı. Başkan Akif Üstündağ’ın konuşmasının ardından Joshko Milenkoski ve Giovanni Guedetti, basın mensupları karşısında sözleşmeleri imzaladılar.

"MİLLİ TAKIMI 30 YAŞ ALTINA DÜŞÜRECEĞİZ"

Sözleşme imzaladıktan sonra ilk olarak konuşan Giovanni Guedetti oldu. Türkiye’yi çok sevdiğini ve uzun yıllar bu ülkede çalışma fırsatı bulduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen Guedetti, “Türkiye şu anda sıralamada 12. sırada bulunuyor. Amacımız milli takımı daha üst sıralara taşımak olacak. Bunun için de gereken çalışmayı yapacağız. Göreve çok umutlu geliyorum. Hep birlikte el birliğiyle başarılı günlere koşacağız. Türkiye’nin yakın zamanda uluslar arası arenada kürsüye çıkmasını hedefliyoruz” dedi. Guedetti 3 yıl önce yaptığı “Bir antrenör hem milli takımın, hem de kulüp takımının başında olmamalı” açıklamasının hatırlatılması üzerine de, “Ben diğer takım hocalarının tamamıyla görüştüm ve onlarla konuşarak hareket ediyorum. İki takımı birden çalıştırıyor olsam da etik olarak hareket ediyorum. Şunu da belirtmek isterim. Daha önce yaptığım açıklamalar için hiçbir zaman keşke bunları söylemeseydim demedim.” diye konuştu. Milli takımı 30 yaşın altına düşürmek için çalışacaklarını da söyleyen Guedetti, “Özellikle altyapıdaki oyuncuların bir karar vermesi gerekiyor. Genç oyuncular, ya büyük takımlarda kalmaya devam edip fazla forma şansı bulamayacaklar, ya da daha küçük takımlarda banko oynayarak kendilerini gelişterecekler. Oyuncuların buradaki tercihi çok önemli. Bu sayede kendilerini daha iyi gösterebilirler. Bu da onlara milli takım kapısını daha kolay aralar” ifadelerini kullandı.

"ÇOK UMUTLUYUM"

Guedetti’nin ardından söz alan Joshko Milenkoski de Türkiye’nin yükselişe geçeceğini ifade ederek, “Çok umutluyum. Milli Takımı başarılı günler bekliyor. Türkiye’de uzun süredir görev yapıyorum. Ülkeyi çok yakından tanıyorum. Burayı çok seviyorum. Makedonya’daki vatandaşlarım da Türkiye’yi yakından takip ediyor ve çok seviyorlar. Yönetim kurulumuzla birlikte koordinasyonlu çalışarak elimizden geleni yapacağız. Türkiye’yi üst sıralara çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Bozhan Memiş