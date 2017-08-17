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Volkan Babacan: '2 maçı da kazanıp Dünya Kupası’na gideceğimizi düşünüyorum'

Başakşehir’in Mili file bekçisi Volkan Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kaleci eğitimi seminerinde konuştu. Babacan, milli takımın önündeki 2 maçı da kazanarak Dünya Kupası’na gideceklerine inandığını söyledi.

Volkan Babacan: 2 maçı da kazanıp Dünya Kupasına gideceğimizi düşünüyorum

17 Ağustos 2017 14:29

Sevilla ile oynanan karşılaşma hakkında konuşan Volkan Babacan, güçlerinin doğrultusunda yapabileceklerini bildiklerini ifade ederek, “Sevilla, tecrübesiyle, bütçesiyle, Avrupa Kupaları’ndaki tecrübesiyle bizden çok daha üst bir takım. Ama biz oradaki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonucu da hep birlikte göreceğiz” dedi. Deplasman maçının zor olacağını da ifade eden Babacan, “Sevilla gibi bir takıma karşı orada bu sonucun üstüne çıkabilmek kolay değil. Öncelikle bir Karabükspor maçımız var. Ligi belli bir sırada bitiremezseniz, bu tarz organizasyonlara gidemiyorsunuz. Lig maçı da çok önemli” dedi. Son olarak milli takıma değinen Babacan, “Yeni bir hocamız var. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Çok kritik 2 maç var önümüzde. Bu 2 maçtan 6 puanla ayrıldığımız takdirde 2018 Dünya Kupası’nda yer alacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 

Etiketler: 2018 Dünya Kupası, sevilla, volkan babacan


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