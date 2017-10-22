Volkan Demirel 10 yıl sonra ilk kez yedek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli ekip kalede Carlos Kameni'yle başladı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Volkan Demirel, tam 10 yıl sonra bir Galatasaray derbisinde kulübede oturdu. Fenerbahçe'nin 100. yılı olan 2006-2007 sezonunun 2. yarısında Ali Sami Yen'de oynanan mücadelede eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptıran Volkan Demirel, 19 Mayıs 2007'de oynanan o maçtan bugüne tam 10 sene sonra bir derbiye yedek olarak başladı.

Bozhan Memiş