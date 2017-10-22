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Volkan Demirel 10 yıl sonra ilk kez yedek

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, tam 10 yıl sonra bir Galatasaray derbisinde yedek kaldı. Kaptan en son 19 Mayıs 2007'de oynanan derbide kulübedeydi.

Volkan Demirel 10 yıl sonra ilk kez yedek

22 Ekim 2017 19:47

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli ekip kalede Carlos Kameni'yle başladı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Volkan Demirel, tam 10 yıl sonra bir Galatasaray derbisinde kulübede oturdu. Fenerbahçe'nin 100. yılı olan 2006-2007 sezonunun 2. yarısında Ali Sami Yen'de oynanan mücadelede eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptıran Volkan Demirel, 19 Mayıs 2007'de oynanan o maçtan bugüne tam 10 sene sonra bir derbiye yedek olarak başladı. 

Bozhan Memiş

Etiketler: fenerbahçe, Volkan Demirel

 

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