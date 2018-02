Volkan Demirel: 'Başakşehir karşımızda bir şey yapamadı'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, "Pozisyon gereği zor bir maçtı. Çünkü kaybettiğimiz takdirde şampiyonluk yolunda belki her şey bitmeyecekti ama büyük bir puan farkı olacaktı. Yendiğimiz takdirde de bu ligin en iddialı takımı olacağımızı biliyorduk. Bunun bilincinde sahaya çıktık. Hocamıza bize saha içinde gerekli olan şeyleri anlattı. Takım olarak bunu iyi uyguladık. Baktığınız zaman 2-0 biten bir maç var ama 5-6 belki de 7'de olabilirdi. Ama neticesinde kazanmak güzel. Biz kazanalım 1-0, yarım sıfır bitsin biz her zaman bunu düşünüyoruz. Her şey Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük adımlarla ilerlemesi için. Önemli olan 3 puan ve Fenerbahçe taraftarlarının mutlu olması. Bugün onları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Umuyorum bundan sonraki maçlarda daha mutlu şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Güle eğlene şampiyon olalım"

Taraftarların son dakikaya kadar kendilerine destek olmalarını isteyen Demirel, şunları söyledi:

"Şu an her şey elimizde. Oynayacağımız rakiplerimiz var. Bize gelecek bizim gideceğimiz takımlar var ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Her şey bizim elimizde, bu elimizdeki fırsatı kimseye vermeyelim. Taraftarımıza da sesleniyorum buradan. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Benim tek çıkarım, tek düşüncem Fenerbahçe taraftarının mutlu olması ve şampiyon olmak. Tabii ki herkesin bir fikri, bir düşüncesi var ama bunları bir kenara bırakıp tamamen Fenerbahçe takımının şampiyon olması için odaklanmalıyız, ben kendimi öyle odaklıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda bilhassa içerideki maçlarda taraftarımız bunun bilincinde sahaya gelir. Bakıldığı zaman deplasmanlardaki maçlarda oturan bir sistemimiz var. Belki göze hoş gelmiyor belki yanlış düşündürebiliyor insanları ama bakıldığı zaman düzen içinde oynayan bir Fenerbahçe var. Biraz sabır, çünkü bazı maçlarda son dakika kazanmasını bildik. Taraftarlardan ricam bizi son dakikaya kadar desteklesinler. Bu yuhalamaları ıslıklamaları bıraksınlar. Ben de dahil sahaya çıkarken o yükü o stresi taşımak istemiyorum. 16. sezonum ama bu yükü taşımak istemiyorum. Hep beraber güle eğlene, sevinerek şampiyon olalım ondan sonra herkes fikrini yapacağını yapsın."

Volkan Demirel, Başakşehir karşılaşmasına nasıl hazırlandıkları yönünde sorulan bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Ekstra bir hazırlığımız yok ama durum itibarıyla gerçekten maç sizi kendi kendine hazırlıyor. Durumumuz neticesinde herkes kendini iyi şekilde hazırlamıştı maçtan önce bir sessizlik vardı herkeste. Kendi aramızda 'fırtına öncesi sessizlik' dedik hatta."

"Başakşehir karşımızda bir şey yapamadı"

Medipol Başakşehir'in bugün Fenerbahçe'ye karşı etkisiz kaldığını belirten tecrübeli eldiven, "Bugün bakıldığında Başakşehir ligin lideri. Belki çok iyi futbol oynuyorlar ama bizim karşımızda fazla bir şey yapamadılar. Pek gol pozisyonu da sayılmaz ama 1-2 kere girişebildikleri pozisyon var" diye konuştu.

"Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan herkes söyler"

Maç içerisinde yardımcı hakemle yaşadığı diyaloğa da değinen başarılı futbolcu, "Benim maç içerisinde söylediklerimin pek önemi yok. Maç içerisinde her futbolcu yapar ama bunu kötü niyetli yapmıyoruz. O tamamen herkes kendi kendine bir şeyler söyler, ben de kendi kendime söylendim. Bunu kimse üzerine alınmasın. Kimseye art niyet yok. Sadece saha içerisinde konsantreden ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan ama bunlar tamamen kasıtlı, birine özellikle yapılmış şeyler değil. Futbolun içinde var. Sen çalışırken yanlış bir yazı yazdığında içinden bir şeyler söylemiyor musun? Veya trafikte giderken biri seni sollayıp gittiğinde bir şey demiyor musun? Diyorsun. Bunlar Türkçe'de var. Bunlar Türkçe'nin argosu. Fazla uzatmayın, fazla büyütmeyin. Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler zaten. Bunları kovalamayalım, güzellikleri kovalayalım. Biz şu an Fenerbahçe camiası olarak mutluyuz. Bu galibiyetin de üstünü örtmeyelim. Fenerbahçe camiası olarak mutluyuz, galip geldik, kazandık evimize gidiyoruz. Haftaya oynanacak maçı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hakem çok güzel maç yönetti"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in iyi bir maç yönettiğine dikkat çeken Volkan Demirel, "Hakemi tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç yönetti. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Özellikle orta hakem müthiş bir maç yönetti. Bu tarz olaylar olur. Geçen hafta yaşadığımız bir olay vardı, kırmızı kart verilse maç oralara gelmeyecekti. Sonra bizim bireysel hatalarımızdan dolayı berabere kalan bir maç. Geçmişe dönersek bir sürü şey çıkar ama günümüzü yaşayalım biz bugün iyi oynadık mücadele ettik, kazandık. Başakşehir de iyi futbol oynuyor, onlar ligin lideri tebrik ediyorum. İnşallah sezon sonunda mutlu taraf biz oluruz" açıklamasında bulundu.

Mili futbolcu son olarak, Beşiktaş'ın fikstür sıkışıklığından dolayı bazı maçların ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacağı yönünde gelen bir soruya da şöyle cevap verdi:

"Biz neler yaşadık, hiçbir şeyin ertelenmesini istemedik. Onlar da bir zahmet ertelenmesini istemesin. Fikstür neyse çıksın, elinde ne varsa oynasın."

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar