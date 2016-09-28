Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Hollanda ekibi Feyenoord ile mücadele edecek. Mücadelenin öncesinde sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, Ülker Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bu sene düşük başladık ama yükseleceğiz”

Önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Volkan, “Feyenoord’un durumunu biliyoruz. 8 maçtır kaybetmiyorlar. Hocamız gerekli talimatları veriyor. Son antrenmandan sonra kampa gireceğiz. Kazanmamız gerektiğini takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Kasımpaşa maçından beri bir serimiz var. Oyun olarak beklenen seviyede değiliz. Biz kazandıkça takım olma yolun kat edeceğimizi düşünüyoruz. Her sene yüksek başlayıp, düşüyorduk. Bu sene düşük başladık ama yükseleceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

“İyi oyunumuzu göstererek istediğimizi alacağız”

Bu tür maçlarda kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu vurgulayan Demirel, “Bunun üstünde duracağız. Çok iyi bir takımız. Yeter ki istediklerimizi yansıtalım. İyi oyunumuzu göstererek istediğimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok pozisyon vermiyoruz ama gelen gol oluyor”

Rakiplere çok fazla pozisyon vermediklerini söyleyen deneyimli kaleci, “Ama gelen pozisyonlar gol oluyor. Kötü savunma ya da kötü kaleci olmak değil. Futbol şans oyunu. Gol yediğim için hatalıyım. Defans açısından kötü olduğumuzu düşünmüyorum” dedi.

“Kötü sonuç alınca içeride sıkıntı var gibi geliyor”

Takımın içinde kötü bir ortam olmadığını ifade eden Demirel, “Kötü ortam yok. İlk hafta da böyleydi, son iki maçı kazandıktan sonra da böyle. Sonuçlarla alakalı. Kötü sonuç alınca içeride sıkıntı var gibi geliyor. Futbolda bunlar var. Bazen iyi gider, bazen kötü. Bunlar o zamanki şartlarla alakalı. Fenerbahçeli futbolcular olarak Fenerbahçe formasının değerini biliyoruz. Biz her zaman yarışın içinde olduğumuzu. Fenerbahçe formasını koysanız her türlü yarışır. İçeride kötü bir hava olması söz konusu değil” diye konuştu.

Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

İSTANBUL