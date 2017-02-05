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Volkan Demirel: 'Ne ayılığımız kalıyor...'

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor...

05 Şubat 2017 23:59

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. 

‘NE AYILIĞIMIZ KALIYOR, NE BAŞKA BİR ŞEY’

Olayları buraya taşıyanlar başkaları diyen Demirel, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki derbilerde atmosfer yükseliyor. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Benim anlamadığım şu, ben bugün hiçbir şey yapmadım. Neden bana tepki? Ne ayılığımız kalıyor, ne başka bir şey. Olayları buraya taşıyanlar başkaları. Daha sonra bunun hakkında konuşacağım ve gereken şeyi söyleyeceğim. Beşiktaş çok iyi takım, çok iyi statları var ama bu olayları buraya getirenlerin altını kazımak lazım." dedi.

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, Volkan Demirel


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