Diğer
Kategoriler

Volkan Demirel özür diledi

Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla Aykut Kocaman’ı çok sinirlendirmişti. İkili dün bir araya geldi. Deneyimli file bekçisi hocasından özür diledi.

Volkan Demirel özür diledi

08 Mart 2018 09:37

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta perşembe günü Beşiktaş ile oynadığı kupa maçına kırmızı kartlar damga vurmuştu. Özellikle Volkan Demirel’in hakeme itirazdan oyundan atılması, Aykut Kocaman’ı fazlasıyla öfkelendirmişti.

Kocaman, hem derbinin ardından hem de Akhisar yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, Volkan’a olan kızgınlığını net bir şekilde dile getirdi. Ancak ikili arasındaki buzlar, dün yapılan özel görüşmeyle eridi.

Tecrübeli file bekçisi, “Yaptığım harekette hatalıydım. Çok kritik bir dönemde takımı yalnız bıraktım” dedikten sonra Aykut Kocaman’dan özür diledi. Kocaman da öğrencisinin gerçekten üzgün olduğunu görerek bu özrü kabul etti. Böylece Yeni Malatya maçı öncesi yaşanan kaleci krizi de çözülmüş oldu. Cezasını tamamlayan Volkan Demirel, Kameni’den eldivenleri geri alacak.

Yusuf Dursun - Fanatik

Etiketler: aykut kocaman, fenerbahçe, Volkan Demirel

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç