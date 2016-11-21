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Volkan Demirel: Sabri bana küfür etti

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun kendisine küfür ettiğini söyledi.

Volkan Demirel: Sabri bana küfür etti

21 Kasım 2016 00:35

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda günde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Buna alıştık"

Güzel bir akşam olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "Bütün taraftarlarımıza armağan olsun. Futbolcu arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Yere bile yatmadı. Onlar pozisyona bile giremediler. Zaten söylenecek bir şey yok" dedi.

"Galatasaray'ın buna alışması lazım"

18 yıldır Galatasaray'a mağlup olamamalarını neye bağladığının sorusuna Volkan, "Bağlayacak bir şey yok. Biz buna alıştık artık. Galatasaray'ın da buna alışması lazım. Maçtan önce başkanlarından tutun, hocaları, abileri, ablaları, akrabaları herkes konuştu Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz diye. Ama buranın bir gerçeği var. Ben 15 yıldır böyle bir şey görmedim. Beraberliğe sevinen Galatasaray takımı gördüm burada. O yüzden geçmişe baktıktan sonra bu tarz açıklama yapsınlar. Kimseyi kırmadık, incitmedik. Ben sadece gelenek bozulmayacak dedim. Haklı da çıktım. Bundan sonra inşallah Allah bana hakkı çıkmayı nasip eder" diye konuştu.

"Sabri bana küfür etti"

Galatasaray'ın futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile aralarında olan olayları açıklayan Demirel, "Taraftarlar Sabri'nin 3'lü çekmesini istedi. Ben de ona üçlü çektir dedim. Başka bir şey demedim. Ama o bana küfür etti. Ben bir şey demedim. Yenilmiştir, hazmedemiyordur. Saygıyla karşılıyorum. Bana söylenmediği takdirde ben kimseye bir şey söylemem" diye konuştu.

Sosyal medyada yazdığı yazının hatırlatılması üzerine Volkan şöyle cevap verdi:

"18. yıl oldu dedim. Ama kötü bir şey söylemedim. Zaten her sene böyle olduğunu, işte böyle olduğunu söyledim. Tüm taraftarımız söyledi biz de eşlik ettik. Bunlar futbolda var. Bunları yadırgamayın."  

Mehmet Selman Bektaş - Oğuzhan Ort

Etiketler: Sabri bana küfür etti, Volkan Demirel


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