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Volkan Demirel, Taka Gazetesi'ne açtığı davayı kazandı

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel’in, 2014’te çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası fotoğrafını kullanarak, “Bu pislik bırakmadan Türk futboluna rahat yok” manşeti atan gazeteye açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, “pislik” manşetinin eleştiri sınırlarını aştığına karar vererek, gazete sorumlusunu adli para cezasına çarptırdı.


16 Kasım 2016 16:48

Hüseyin Avni Eker Stadı’nda 10 Mart 2014 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1-0 Fenerbahçe lehine devam ederken, taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle müsabaka 45+9. dakikada hakem tarafından tatil edilmiş, Trabzonspor'un (3-0) hükmen yenik sayılmasına karar verilmişti.

Olaylı karşılaşmadan 3 gün sonra Trabzon’da faaliyet gösteren yerel gazete “Taka” maçtaki olayların başlangıç nedeni olarak Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel’i göstermiş ve Demirel’in fotoğrafını kullanarak, “Bu pislik bırakmadan Türk futboluna rahat yok” şeklinde manşet atmıştı. Spor camiasında büyük yankı uyandıran manşete Volkan Demirel de tepkisiz kalmayarak, avukatı aracılığıyla Taka Gazetesi yetkilisi hakkında savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık, Taka Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erol S. hakkında “alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sanık: "Volkan seyirciyi tahrik etti”
Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Erol S., ifadesinde, olaylı maçın oynandığı dönem halk arasında Volkan Demirel ile ilgili rahatsızlık olduğunu belirti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Demirel’in seyircileri tahrik ettiğini ve hakaret içeren kol hareketleri yaptığı kaydeden Erol S., “Bu nedenle toplumda büyük infial meydana gelmişti. Buradaki pislik ifadesinden maksadımız bir spor adamı futbolcunun yakışmayacağı davranışları ifade etme anlamındadır. Trabzonspor ile Fenerbahçe Kulübü birbirine düşman değil ezeli rakiptir. Söz konusu davada ‘pislik’ ifadesi kabullenilmeyen davranışlar anlamında kullanılmıştır. Kaba bir ifade olabilir ancak hakaret anlamında kullanılmamıştır” dedi.
Şikayetçi Volkan Demirel ise olay nedeniyle tarafına basın yolu ile hakaret eden kişiden şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Bu suç nedeniyle zarar gördüm. Davaya katılmak istiyorum” şeklinde ifade verdi.

Mahkeme “Pislik” manşetini suç saydı
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın sarf ettiği “Bu pislik bırakmadan Türk futboluna rahat yok” cümlesinin eleştiri sınırlarını aşıp Demirel’in onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğunu belirtti. Mahkeme, bu nedenlerle sanığı bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırdı. Sanık 5 yıl içinde suç işlediği takdirde bu para cezasını ödemek zorunda kalacak. 

Başak Akbulut

Etiketler: dava açma, Taka Gazetesi, Volkan Demirel


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