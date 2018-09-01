Diğer
Kategoriler

Volkan Demirel’den Kayserisporlu futbolculara tepki

Kayserispor’un Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Sarı-kırmızılılar sevinci abartınca, Volkan Demirel sahaya girip, rakiplerine tepki gösterdi.

Volkan Demirelden Kayserisporlu futbolculara tepki

01 Eylül 2018 22:29

Kayserispor, ligin 4. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla doyasıya kutladı. Uzun süre sevinen futbolcular daha sonra soyunma odasına giderken, Deniz, Bilal ve Cherry, yeniden sahaya gelerek taraftarlarına doğru çimlerin üzerinde kayarak sevinç yaşadı ve tribünlere 3’lü çektirdi. Bu hareketin ardından Fenerbahçe tribünleri, rakip futbolculara yoğun tepki gösterirken Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, rakip futbolculara tepki gösterdi ve sahadan çıkmasını istedi. Sahada bulunan görevliler, konunun tartışmaya dönmesine engel olurken, Volkan’ın ardından Alper Potuk da sahaya geldi ve rakip oyunculara tepki gösterdi.  


Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç