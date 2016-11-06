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Volkan Demirel’den olay Milli Takım yorumu

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, A Milli Takım’a çağrılmamasıyla ilgili soruya, “Performansım kötü olabilir. Tweet atmıyor olabilirim, aramıyor olabilirim. Lobim yoktur. Yani bir sürü şey sayabilirim. O yüzden kendimde suçu arıyorum. Onun dışında da milli takıma başarılar diliyorum” yanıtını verdi.

Volkan Demirelden olay Milli Takım yorumu

06 Kasım 2016 22:39
Volkan Demirel’den olay Milli Takım yorumu - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’nin Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası gazetecilerin karşısına geçen sarı-lacivertlilerin takım kaptanı kaleci Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. 3 gollü güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Demirel, “Ama maçtan sonra soyunma odasında böyle suratlar düşüktü. Herhalde yediğimiz golden dolayı. Artık takım gol yemeğe bile üzülüyor. Kazanma arzusu var herkeste. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Umarım üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan 5-10 gün öncesine kadar kara bulutlar vardı üzerimizde. Bunların zamanla düzeleceğini söyledik. Çünkü kötü bir gidişatımız vardı. Saha içimizdeki duruşumuzdan tutun da oynadığımız futbola kadar kötü oynuyorduk. Kötü mücadele ediyorduk. Ama bu işin içinden çıkacak olan biz futbolculardık. Yavaş yavaş bunu göstermeye başladık. Takım arkadaşlarımız hocamız hep beraber daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Tweet atmıyor olabilirim”
A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in daha önce kadroya almadığı oyuncuları tekrar milli takıma çağırmasına rağmen, kendisinin çağrılmamasını nasıl değerlendirdiği sorulan Volkan Demirel, “Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Artık her milli takım zamanında bunların bana sorulması hem bana hem de orada olan arkadaşlara saygısızlıktır. Artık olan oluyor. Biten bitiyor. Çağrılmak çağrılmamak önemli değil. Herhalde bazı şeyleri yanlış yapıyorum veya yapamıyorum. Onu düşünmem lazım. Onun dışında da fazla söyleyebilecek bir şey yok. Ben milli takımdaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Gidip gelen arkadaşlara da tekrar hayırlı olsun diliyorum. Fazla da bu konu hakkında konuşmaya gerek yok. Demek ki ben yanlış bir şeyler yapıyorum. Onları da kendimde düzeltmem lazım. Performansım kötü olabilir. Tweet atmıyor olabilirim. Aramıyor olabilirim. Lobim yoktur. Yani bir sürü şey sayabilirim. O yüzden kendimde suçu arıyorum. Onun dışında da milli takıma başarılar diliyorum” dedi.

"Kötü bulutları üzerimizden attık"
Sezona kötü başlamalarına rağmen sonradan çıkış yakalamalarını neye bağladığıyla ilgili soruya cevap veren Demirel, şöyle konuştu:
“Futbol takımlarında bazen bu durumlarla maruz kalabiliyorsunuz. Kötü başlıyorsunuz. Oradan bir şekilde çıkmak istiyorsunuz ama o kaos sizi sürüklüyor ve çıkmakta zorluk çekiyorsunuz. Tabi ki hep birlikte hareket ederseniz, bir kişiyle olmaz, iki kişiyle olmaz, üç kişiyle olmaz. Hep birlikte hareket ederek, mücadele ederek, biraz daha herkes taşın altına elini sokarsa bu olayı biraz daha kolaya çevirebiliyorsunuz. Biz de takım olarak evet kötü bulutlar vardı. Onu üzerimizden attık. Ama kim attı, kim atmadı dersek; onu kimse çıkıp ‘Ben attım’ diyemez. Bunu hep beraber başardık. Bir maçta pozisyon vermedik 1-0 kazandık. Bir maçta biraz daha iyi oynadık farklı kazandık. Manchester United geldi biraz daha o kazanmanın vermiş olduğu bize cesaret ve futbolla Manchester maçına çıktık ve Manchester maçı artık bizim bir yerlere geldiğimizin kanıtıydı. Takım arkadaşlarımız çıktılar sahaya. Çok mu iyi oynadık. Oynamadık ama kazanmamız gerekiyordu. Kazanmasını da 3 golle, gerçi ben 2 gol diye düşünüyorum. Çünkü Fatih’in yemiş olduğu gol soyunma odasında yanına gittim. Kaleciler böyle durumlarda kalınca birbirimize destek oluruz. Kaleciler anlar birbirini. 2 hafta önce çok iyi bir maç çıkardı Trabzon karşısında o zaman çok iyi kaleciydi şimdi böyle bir gol yedi diye kötü kaleci olacak hali yok. Ona tekrar geçmiş olsun diyorum. Kaleciler zaten yalnız adamdır, son adamdır. Böyle hatalar olacaktır. Takım olarak üst seviyelere doğru gidiyoruz. Önümüzde bir izin var. Bu izni en iyi şekilde değerlendirip, Galatasaray maçını bekleyeceğiz. Mehmet Topal’ın olmayışı da bugünkü pozisyonda topu ararken rakibi görmedi ve müdahale yapmak zorunda kaldı. Amaç topa müdahale etmekti. Sarı kart ve penaltının doğru olup olmadığını ben bilemem ama benim düşünce verilmese de olabilirdi. Neticesinde haftaya Galatasaray maçımız var. İyi bir şekilde hazırlanarak sahaya çıkacağız.”

Derbi değerlendirmesi
Haftaya oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili soruya da cevap veren Demirel, “Derbi maçlarında pozisyonumuz ne olursa olsun o maçtan önce durumu kimse okuyamaz. O maçın havası ve atmosferi her zaman farklıdır. Biz sahaya çıktığımız zaman o derbinin bilinciyle sahaya çıkacağız. Derbinin öncesi düşünülmez. Onlar da kötü olabilir biz de kötü olabiliriz ama sahaya çıktığınız zaman skoru o günkü şartlar belirler” dedi.
Hakemlerin kendileriyle ilgili verdiği kararlar hakkındaki soruya da yanıt veren Demirel, “Ben çok konuşurum da burada, şimdi yanlış konuşmayım. Kamuoyunun yorumları ortada. Konuşacak çok şey var da konuşursam yanlış konuşurum. Zaten dilimin ayarı yok. O yüzden ben yorum yapmayım. Bu ligde konumumuz ne olursa olsun bu ligde şampiyonluğun ortağıyız. Biz olmadan bu lig olmaz ki” şeklinde konuştu. 

Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, fenerbahçe, olay Milli Takım yorumu, Spor Toto Süper Lig, Volkan Demirel


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