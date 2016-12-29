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Volkan Demirel'e şok!

Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in kızını fidye için kaçırma planı yaptığı öne sürülen ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 10 yıla kadar hapis ile yargılanan sanıklar, beraat etti.

Volkan Demirele şok!

29 Aralık 2016 16:26

Fidye için Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in kızını kaçırma planı yaptığı iddia edilen Yalçın Çiçek (40) ve Mustafa Gül’ün (40), yargılanmasına İstanbul Anadolu Adliyesi 66’ncı Asli Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanıklar Mustafa Gül ve Yalçın Çiçek ile Volkan Demirel’in avukatı katıldı.

Sanık Yalçın Çiçek ifadesinde, "Mustafa’nın soy ismini bilmediğim Şaban isimli şahıs ile Volkan Demirel’in kızını kaçırma muhabbeti yaptığı duydum. Bunu Mustafa’ya sorduğumda bana Volkan’ın kayınpederini kaçırmayı düşündüklerini söyledi. Daha sonra kızını kaçırmayı planladıklarını söyledi. Borcum olduğu için de bana bu işi birlikte yapalım teklifinde bulundu. Sesini kayda alıp Volkan Demirel’in menajerine ulaştım. Benim 3 tane çocuğum var. Kimseden para talebinde bulunmadım" dedi.

İfadelerin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, 2 sanık hakkında beraat kararı verdi. Kararda, "Her ne kadar birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme suçundan TCK’nın 109/1, 109/3-b, 109/3f, 35, maddeleri gereği ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerilerine atılı suçu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin, net ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, atılı suçtan CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile ayrı ayrı beraatlarına karar verildi" denildi.


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