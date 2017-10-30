Volkan Konak Giresun’da yağmur altında konser verdi

Yağmura rağmen Atatürk Meydanı’nı dolduran binlerce Giresunluya söylediği şarkılar ile unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı Volkan Konak bir seyirci ile de kısa bir gerginlik yaşadı. Belediye Başkanı Kerim Aksu, ünlü sanatçıyı sahnede karşılayıp, hediye verdi.

Aksu yaptığı kısa konuşmada meydanı dolduran sanatseverlere hitaben, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bakın size bir Karadeniz uşağı geldi. En hası, en demokratı ve en Atatürkçüsü sizin için geldi. Ben kendisine güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Kendisine dünyanın en kaliteli fındığını hediye ediyorum. Şehrimizin simgesi, kadının ve erkeğin eşit olduğu emeğin yüce bir değer olduğu fındık heykelini de kendisine takdim ediyorum. Yağmura rağmen Atatürk Meydanı’nı dolduran sizlerle gurur duyuyorum, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Sanatçı Volkan Konak ise, “ Benim Karadenizli, Giresunlu canlarım, bu güneş altında beni beklediniz. Yağmur dahi bizi ayıramıyor. Hepinizi yürekten selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konak, metrekareye 11 kg düşen sağanak yağmura rağmen çıktığı sahnede yaklaşık 1.5 saat kaldı.

Resul Yanbul

