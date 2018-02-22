Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanda silahlı kavga! İşte o anlar

Olay sonrası kaçan İ.Ç ve arkadaşını takip eden badygardlar arasında çıkan tartışmada bir kişi ayağından vurularak yaralanırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İdaremiz Barbaros Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde Volkan Konak sahne alırken işyerinin sahibinin akrabası olduğu öğrenilen İ.Ç. çıkardığı pompalı tüfek ile mekanın kirişine ataş açtı. Açılan ateş sonrası badygardlar olaya müdahil oldu. Yaşanan arbede sonrası havaya ateş açan İ.Ç. yaralandı. İ.Ç. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Pompalı ile ateş edilmesi kamerada

Olay sırasında İ.Ç. iş yerinin önüne gelir. İş yerinin önünde kısa bir süre bekleyen İ.Ç. yanında getirdiği pompalı ile havaya ateş açar. Silah sesini duyan badygardlar şahsın elinden silahı almak için yanına gelir. 3 defa havaya ateş açan şahıs görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen İ.Ç.’nin elinden silah alındı. Mekan önünde yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İsmail Bulut - Aydemir Kadıoğlu

