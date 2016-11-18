Dünyanın en büyük otomobil firmalarından olan Alman Volkswagen şirketi tasarrufa gidiyor. Emisyon skandalı ile milyarlarca dolarlık zarara uğrayan şirket, açıkladığı yeni tasarruf tedbirleriyle 2021 yılına kadar 30 bin kişiye çıkış vereceğini açıkladı. Dijital ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesi yüzünden birçok iş sahasının yeni teknolojilerle üretilmesi nedeniyle çalışan insan sayısında azalmaya gideceklerini açıklayan Volkwagen Yönetim Kurulu, işten çıkarılacakların 23 bininin Almanya'daki işletmelerden olacağını duyurdu.

Dünya çapında 624 bin çalışanı olan Volkwagen, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları hafifletmek için çeşitli önlemler alıyor. Şirket, alınan tedbirler paralelinde 2020 yılına kadar her yıl 3.7 milyar euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Bir taraftan tasarruf kararı alan Volkswagen, diğer taraftan da teknolojik yatırımlarda bulunacağını açıkladı. Volkswagen'in yapacağı yatırımların elektrikli araçlara dönük olacağı bildirildi.

Mehmet Koca

