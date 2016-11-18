Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Volkswagen 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil devi Volkswagen, tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek beş yıl içinde 30 bin çalışanı işten çıkaracağını ve bu çalışanların 23 bininin Almanya'dan olacağını açıkladı.

Volkswagen 30 bin kişiyi işten çıkaracak

18 Kasım 2016 11:58

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından olan Alman Volkswagen şirketi tasarrufa gidiyor. Emisyon skandalı ile milyarlarca dolarlık zarara uğrayan şirket, açıkladığı yeni tasarruf tedbirleriyle 2021 yılına kadar 30 bin kişiye çıkış vereceğini açıkladı. Dijital ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesi yüzünden birçok iş sahasının yeni teknolojilerle üretilmesi nedeniyle çalışan insan sayısında azalmaya gideceklerini açıklayan Volkwagen Yönetim Kurulu, işten çıkarılacakların 23 bininin Almanya'daki işletmelerden olacağını duyurdu.

Dünya çapında 624 bin çalışanı olan Volkwagen, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları hafifletmek için çeşitli önlemler alıyor. Şirket, alınan tedbirler paralelinde 2020 yılına kadar her yıl 3.7 milyar euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Bir taraftan tasarruf kararı alan Volkswagen, diğer taraftan da teknolojik yatırımlarda bulunacağını açıkladı. Volkswagen'in yapacağı yatırımların elektrikli araçlara dönük olacağı bildirildi. 

Mehmet Koca
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!