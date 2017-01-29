Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Volkswagen 600 bin aracı geri çağırıyor

Volkswagen 600 bin aracı geri çağırıyor

Alman otomobil firması Volkswagen, ABD'de sattığı 600 bin aracı teknik hatadan dolayı geri çağırdığını açıkladı.

Volkswagen 600 bin aracı geri çağırıyor

29 Ocak 2017 16:37

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden Vokswagen, önemli markalarından biri olan Audi'deki birkaç teknik hatadan dolayı 600 bin aracı geri çağırdığını kamuoyuna duyurdu. ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, Volswagen firması tarafından ABD'de satılan Audi marka araçlarda paslanma, kaza anında hava yastıklarının açılmaması, su pompalarının aşırı ısınması ve emniyet kemerlerindeki orantısız germe hatalarının tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen hataların Volkswagen bayileri tarafından ücretsiz olarak giderileceği, araç sahiplerin en yakın Volkswagen bayileri tarafından davetiye gönderilerek çağrılacakları bildirildi.

Öte yandan Japon hava yastığı üreticisi Takata da, ölümcül kazalarda hava yastığının açılmaması veya açılması ile ağır yaralanmalara neden olduğu için 3 yıl içinde 100 milyon aracı geri çağırarak hava yastıklarının değiştirildiğini açıklamıştı. 

Mehmet Koca
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!