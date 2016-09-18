EXPO 2016 Antalya, kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra birbirinden renkli sahne şovlarına da ev sahipliği yapıyor. 2010 yılında Şangay’da düzenlenen EXPO 2010’da Çek Cumhuriyeti’ni temsilen kurulan V.O.S.A Tiyatrosu “Art Ballooning Show” ile EXPO 2016’ya da renk katıyor.

Jakub Verdal liderliğindeki gösteride kullanılan balon, Orta Avrupa’daki tek sanat balonu olma özelliğine sahip. Gösterideki görkemli sanat balonu, 6,5 metre çapa ve 40 metre yüksekliğe ulaşıyor. 14 bin balona karşılık gelen bu helyum balon gösteri sırasında ipler yardımıyla yerden iki kişi tarafından yönlendiriliyor. Balonun yerden yükselmesinin ardından havada asılı vaziyette şovunu sergileyen akrobatın şovuysa ilgiyle izleniyor. Şiirsel ve büyüleyici bir şov sergileyen V.O.S.A Tiyatrosu; bir akrobatın ve bir balonun gece rüyasını anlatıyor.

V.O.S.A 30 Eylül’e kadar her gün 19.00, 20.40 ve 23.00’da EXPO Alt Meydan‘da ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Blaze’den enerjik dans gösterisi

Hip-hop ve break dans başta olmak üzere sokak dansının en renkli halini sahneye yansıtan BLAZE de EXPO 2016’daki gösterileriyle büyük beğeni topluyor. Gübretaş Tarım Müzesi yanına kurulan sahnede gösterilerini gerçekleştiren BLAZE, özellikle gençler tarafından ilgiyle izleniyor. Birbirinden yetenekli 16 kadın ve erkek dansçıdan oluşan grubun müzik, tiyatro ve dansı birleştirdiği dans gösterisi ışık efektleriyle de benzersiz bir şova dönüşüyor.