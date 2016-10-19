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VSY Biotechnology Amerika’da teknolojilerini sergiledi

VSY Biotechnology, 15-18 Ekim tarihleri arasında dünyanın en kapsamlı kongrelerinden Amerikan Oftalmoloji Akademy’de (AAO) yerini aldı. Firmanın standı dünyanın her tarafından gelen uzmanları ağırladı.

VSY Biotechnology Amerikada teknolojilerini sergiledi

19 Ekim 2016 16:47

VSY Biotechnology, yeni teknolojilerini dünyanın önemli kongrelerinde sergilemeye devam ediyor. Firma son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago kentinde 15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amerikan Oftalmoloji Akademi Kongresi’nde yer aldı. Firma standı başta Türk uzmanlar olmak üzere tüm dünyadan göz uzmanlarının ilgi odağı oldu. Firmanın en çok ilgi gören teknolojileri arasında, firmanın Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretimini gerçekleştirdiği trifokal+EDOF teknolojisine sahip göz içi lensleri yer aldı. Lenslerin hasta ve doktorlar açısından önemi; katarakta çözüm oluştururken aynı zamanda astigmat, hipermetrop, miyop, presbiyopi gibi göz bozuklarını da düzelterek gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır.

Etiketler: Amerikan Oftalmoloji Akademy, VSY Biotechnology


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