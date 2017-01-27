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VSY Biotechnology yüzde 220,3 büyüdü

VSY Biotechnology, 2016 yılında gerçekleştirdiği yüzde 220,3 büyüme oranı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” sıralamasında yer aldı. VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş'a ödülü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi.

VSY Biotechnology yüzde 220,3 büyüdü

27 Ocak 2017 10:14

Ankara'da TOBB İkiz Kuleler’de 25 Ocak 2017’de düzenlenen Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Yarışması’nda VSY Biotechnology yüzde 220,3 büyüme oranı ile ödüle layık görüldü. Ödülü’nü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan alan Dr. Ercan Varlıbaş, VSY Biotechnology’nin yükselen başarısındaki etmenler hakkında şunları söyledi:

"İnovasyon, Ar-Ge, markalaşma, insan kaynakları VSY Biotechnology’nin temel kavramları. Yenilikçi ürün geliştirme, mevcut ürünlerin daha da geliştirilmesi, yeni projeler oluşturma, proseslerin düzenlenmesi gibi konular VSY Biotechnology’nin dinamik yapısının önemli unsurlarını oluşturuyor. Yenilikçi ürünlerimizin kalitesi Türkiye ile birlikte ihracat gerçekleştirdiğimiz 55 ülkede de kanıtlandı. Her bölgeden gelen taleplere cevap vermek üzere çalışıyoruz. İnsan kaynakları en büyük değerimiz; başarının anahtar unsuru. Ülkemizde katma değer oluşturmak, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan dolayı gururluyuz."

Firmalara tavsiyeler
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin 2012-2015 dönemindeki ortalama büyümesinin yüzde 438 olduğunu ve bu oranın Türkiye'deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, firmalara hızlı büyürken dikkatli olmaları konusunda da şu tavsiyelerde bulundu:

"Doğru insanları tutmak ve şirketinize çekmek için elinizden geleni yapın. Enerjinizi dağıtmayın. Aynı anda birçok işi yapmaya çalışmayın. Sizi rakiplerinizden ayıran neyse onun üzerine gidin. Girişimciler, başarının yanı sıra başarısızlık hikayelerini de öğrenmeli. Başarı aslında önceki başarısızlıkların ödülüdür. Muhasebe ve finans işlerinize çok iyi hakim olun." 


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