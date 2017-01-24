Uyku esnasında vücut için tamir ve şarj sistemlerinin devreye girdiğini ve insanı yeni güne hazırladığını belirten Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Turhan Güldaş, uyku kalitesinin önemine dikkat çekti. Uyku kalitesinde yatak, yastık seçimi, ortamın havalandırılması ve ışıklandırılması gibi durumların etkili olduğunu belirten Dr. Güldaş, "Uyku yedi saatten az olmamalı, gerçekten çok yoğun olan insanlar için minimum altı saat uyku vücudun dinlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. Fiziksel olarak enerjiyi yükseltmek için spor yapmak gerektiğinin altını çizen Dr. Turhan Güldaş, "Spor kan dolaşımını artırıyor ve vücudun her hücresine kanın gitmesine yardımcı oluyor. İnsanın aldığı besinler kana karışıyor ve kan aracılığı ile hücrelere ulaştırılıyor. Bu iletim sonunda insan gün içerisinde enerji elde ediyor. Spor yapmak, hem bu ulaşımda etkili hem de insanın endorfin salgılamasına yardımcı oluyor. Endorfin insanların mutlu olmasına yardım ediyor. Spor yapmak, enerjik olmak için en verimli yöntemlerden birisi. Abartılmadan ve doğru bir şekilde yapılan spor, insanı yormuyor aksine enerjisini yükseltiyor" şeklinde konuştu.



Sağlıklı ve dengeli beslenmek enerjiyi yükseltiyor

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin proteinler ile desteklenmesinin insana enerji sağladığını dile getiren Dr. Güldaş, "Fast food türünde kalitesiz karbonhidrat ve şeker içeren besinlerden uzak durmak gerekiyor. Fiziksel enerjiyi yükseltmek için de vitaminler ve takviyeler almak önemli. Omega 3, 6 ve 9 takviyeleri, multivitaminler ve kompleks B vitaminleri vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden doğan eksiklerinin giderilmesi için takviye ile alınması gereken ek besinler olarak önem kazanıyor" diye konuştu.



Alkol ve sigara vücuttaki enerjiyi azaltıyor

Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin insan vücudunun enerjisini azalttığını söyleyen Dr. Turhan Güldaş, şunları kaydetti: "Alkol kullandıktan sonraki gün yaşanan ağrılar ve yorgunluklar bunun kanıtı. Sigara içen kişilerin sürekli yaşadığı nefes darlığı ve mutsuzluk hali de en önemli kanıtlar arasında yer alıyor. Sigara kişinin aldığı besinlerin yüzde 80’lik kısmını yok ediyor. Enerji için oksijen ve temiz hava gerekiyor. Sigara buna engel oluyor. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, açık havada dolaşmak, kapalı alanları havalandırmak insanın enerjik olmasına yardımcı oluyor. Daha iyi olmak için yapılan ancak en az bağımlılıklar kadar insanın enerjisini yok eden bir diğer şey ise gereksiz ilaç kullanımı. Kulaktan dolma bilgiler ile ilaç kullanmak, farklı doktorlardan alınan ilaçları karıştırarak kullanmak kişinin fiziksel olarak zarar görmesine ve enerjisini kaybetmesine neden olabiliyor."