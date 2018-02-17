Vurgun operasyonunda 120 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli ve Erzincan KOM Şube Müdürlükleri tarafından akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen planlı ve projeli çalışmalarda; Dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışardan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, İthal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü,

Düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı, Bu yöntem ile tahmini olarak devletin en az 600 Milyon TL vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.

Bu tespitler üzerine 16 Şubat 2018 günü 72 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Vurgun’ kod adlı operasyon neticesinde; 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasında arama ile dijital materyallerden imaj alma işlemleri devam edildiği kaydedildi.

Otomasyon sistemlerinde satış verisi silme işlemleri gerçekleştiren 120 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Abdullah Sarica

