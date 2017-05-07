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Vurulan akbaba tedavi altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde tüfekle vurulmuş olarak vatandaşlar tarafından bulunan yaralı akbaba, tedavi altına alındı.

Vurulan akbaba tedavi altına alındı

07 Mayıs 2017 16:24
Vurulan akbaba tedavi altına alındı - Tıkla İzle

Keban ilçesine bağlı Denizli köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı ve bitkin halde akbaş cinsi akbaba bulundu. Vatandaşlar tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen akbaba tedavi altına alındı. Akbabanın tüfekle ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandığı belirlendi.

Akbabanın vücudunda çok sayıda saçma bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sami Ünsaldı, hayvanın açlıktan bitkin düştüğünü ve uçamadığını söyledi. Akbaş akbaba türünün neslinin azaldığını belirten Ünsaldı, “Çok az rastlanan ve Afrika’da yaşayan hayvanlar. Göç mevsimi dolayısıyla hayvan göç ederken galiba önceden bir avcı tüfekle vurmuş. Hayvanda hafif bir hasar oluşmuş. Vücudunda yaklaşık 10 tane saçma var. Operasyon yaparsak her tarafını açmamız gerekir. Onun için buna yanaşmıyoruz. Hayvan hayatını sürdürdüğü için herhangi bir sorun yok. Hayvan açlıktan uçamamış. Biraz tavuk ciğeri verdik ve hepsini yedi. Besleyip, serum ve vitamin takviyesi ile tedavi edip doğaya salacağız” diyerek bilgi verdi.

Kamil Can Kılıç

Etiketler: akbaba


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